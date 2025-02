Em sexta-feira agitada, Grêmio anuncia a chegada de quatro jogadores

Com a preparação finalizada para o duelo deste sábado (15) contra o Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa, às 16h30min, o Grêmio foi às compras e anunciou um pacote com quatro reforços para a temporada 2025. A angústia para anunciar jogadores se deu pelo encerramento das inscrições de atletas no Campeonato Gaúcho até esta sexta-feira (14).



No início da tarde, o clube oficializou dois laterais-esquerdos, um pedido público do técnico Gustavo Quinteros ao presidente Alberto Guerra. São eles: Luan Cândido, ex-Bragantino, que chegou por empréstimo até o final do ano, e Lucas Esteves. O jogador vindo do Vitória já estava em Porto Alegre há alguns dias, mas por entraves jurídicos-contratuais não pôde ser apresentado antes. O lateral de 24 anos assinou em definitivo até o final de 2027 por US$1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões). Ambos já podem estrear neste final de semana.

LEIA TAMBÉM: Grêmio deve preservar titulares diante do Ypiranga pensando na Copa do Brasi l.



O Tricolor divulgou ainda o acerto com o ponta uruguaio Cristian Oliveira, que chega em definitivo até o final de 2028, com opção de renovação por mais um ano. Ele é a maior contratação, em valores, da história do clube, ao custo de US$ 5 milhões (R$ 29 milhões) por 80% do passe.



Outra tratativa concluída, mas não anunciada pelo time de Quinteros é o zagueiro Wagner Leonardo. O jogador também oriundo do Vitória teve o acerto divulgado em nota pelo próprio clube baiano. “O Esporte Clube Vitória recebeu uma proposta oficial do Grêmio, de 4,5 milhões de dólares (R$26 milhões na cotação atual), pela venda de 80 por cento do atleta Wagner Leonardo. O Leão permanece com 20 por cento dos direitos econômicos do atleta”, afirma o clube nordestino através do seu site oficial. , que chega em definitivo até o final de 2028, com opção de renovação por mais um ano. Ele é a maior contratação, em valores, da história do clube, ao custo de US$ 5 milhões (R$ 29 milhões) por 80% do passe.Outra tratativa concluída, mas não anunciada pelo time de Quinteros é o. O jogador também oriundo do Vitória teve o acerto divulgado em nota pelo próprio clube baiano. “O Esporte Clube Vitória recebeu uma proposta oficial do Grêmio, de 4,5 milhões de dólares (R$26 milhões na cotação atual), pela venda de 80 por cento do atleta Wagner Leonardo. O Leão permanece com 20 por cento dos direitos econômicos do atleta”, afirma o clube nordestino através do seu site oficial.