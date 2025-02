Sem Alan Patrick, Inter pode ter dupla de ataque contra o Monsoon

A vitória sobre o São Luiz trouxe boas e más notícias para o Inter. O time assumiu a liderança geral do Campeonato Gaúcho e agora depende apenas de si para decidir os confrontos decisivos da próxima fase em casa. No entanto, a lesão de Alan Patrick nos minutos finais preocupa, especialmente pela falta de opções para a posição no elenco, o que pode levar Roger Machado a improvisar ou modificar o esquema tático. Para o jogo deste sábado (15), contra o Monsoon, às 16h30min, no Beira-Rio, a tendência é que Valencia, autor de um gol e uma assistência na última quarta-feira (12), forme dupla de ataque com Borré.

Até o momento, o Colorado ainda não divulgou o diagnóstico da lesão de Alan Patrick. Avaliações preliminares, no entanto, indicam uma entorse no tornozelo, com previsão de recuperação em cerca de dez dias. Assim, o camisa 10 deve desfalcar o time não apenas neste fim de semana, mas também no jogo de ida da semifinal.

Além de Alan Patrick, Wesley - que também deixou o último jogo com dores -, Fernando e Vitão devem desfalcar o Inter no primeiro confronto da história contra o Monsoon, válido pela 8ª e última rodada do Gauchão. O volante tende a ser preservado devido à idade, enquanto o zagueiro, que acumula dois cartões amarelos, deve ser poupado para evitar suspensão, já que a contagem só é zerada ao fim da fase classificatória.

Com isso, a provável escalação colorada tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo e Bruno Henrique; Vitinho (Wanderson) e Carbonero; Borré e Valencia. Outras opções para substituir Alan Patrick incluem Yago Noal ou a formação de uma trinca de pontas com Vitinho, Wanderson e Carbonero, mas a definição deve ocorrer no treino desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. A vitória é fundamental para confirmar a primeira colocação geral e evitar confrontos contra equipes da primeira divisão nacional nas semifinais.

Fora de campo, além da movimentação na janela de transferências, dois temas movimentam o noticiário colorado. O primeiro é o possível reajuste nas mensalidades dos sócios, que será votado pelos conselheiros na próxima segunda-feira e prevê aumentos entre R$ 2 e R$ 37,50. O outro é a tabela do Brasileirão, divulgada nesta quarta-feira pela CBF. O Inter estreia contra o Flamengo, fora de casa, e depois encara Cruzeiro (casa), Fortaleza (fora), Palmeiras (casa) e Grêmio (fora) nas primeiras cinco rodadas.