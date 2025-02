Inter vence o São Luiz, se garante na semi e assume a liderança geral do Gauchão

O Inter venceu o São Luiz por 3 a 1, se garantiu na semifinal e assumiu a liderança geral do Campeonato Gaúcho. Com o resultado alcançado no Estádio 19 de outubro, pela 7ª rodada do Estadual, a equipe do técnico Roger Machado chegou aos 17 pontos, se consolidou como líder do Grupo B. Com o empate do Juventude com o Avenida, o Colorado só depende dele na última rodada para consolidar a melhor campanha e ter a vantagem de decidir os jogos decisivos no Beira-Rio. Os gols em Ijuí foram marcados por Vitinho, na primeira etapa, Valencia e Wanderson na etapa final.



Os primeiros 10 minutos já apresentavam as credenciais do que se esperava do confronto. Logo aos três minutos, em uma boa jogada individual de Wesley, Ronaldo chutou para fora. Se nos últimos jogos, o Inter demorou para abrir o placar, em Ijuí a situação foi diferente: aos 12, após o erro do zagueiro do São Luiz, Vitinho recebeu um presente do adversário, carregou até a entrada da área e acertou um bonito chute para balançar as redes.



E não parou por aí, aos 27, em uma boa dobradinha pela direita entre Bernabei e Alan Patrick, o argentino cruzou rasteiro e achou Vitinho, livre, para marcar o segundo. Só que o lateral-esquerdo estava impedido e o lance foi anulado.

Acomodado com o resultado, a defesa colorada cochilou na bola parada e os donos da casa chegaram ao empate aos 30: após um bom cruzamento de Matheusinho em cobrança de falta, Rafael Goiano subiu mais alto e cabeceou para deixar tudo igual.

O São Luiz passou a gostar do jogo e o Inter não se encontrou mais na primeira etapa. Nos minutos finais, Alan Patrick até acertou uma boa finalização, mas Guilherme Medina defendeu com segurança.



Então, Roger sacou Wesley e colocou o colombiano Carbonero para a etapa final. E o time ganhou poderio ofensivo. Logo aos dois minutos, Bernabei cruzou na área, o goleiro deixou a bola escapar e Vitinho quase marcou de novo. Só que Rafael Goiano deu um carrinho para salvar.

Os comandados de Iarley até tentaram esboçar algumas jogadas, mas faltou qualidade para chegar na frente. E para confirmar a melhor campanha geral do Estadual, o técnico Roger recorreu ao banco de reservas. Aos 16 minutos, Ronaldo e Vitinho saíram para as entradas de Valencia e Wanderson.



E não demorou muito para o dedo do técnico fazer efeito. Aos 22, Valencia recebeu lançamento de Borré, ajeitou de ombro e bateu cruzado par colocar os visitantes novamente à frente no placar. E, três minutos depois, Wanderson recebeu do equatoriano na ponta e bateu forte, sem chances para Guilherme.

A notícia preocupante da noite foi a lesão de Alan Patrick. O camisa 10 deixou o gramado chorando após uma pancada no pé direito, fez gelo no banco e foi para o vestiário após o apito final com ajuda dos membros da comissão técnica. O Inter volta a campo no sábado (15), em casa, diante do Monsoon, às 16h30min.