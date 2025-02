Inter visita o São Luiz de olho na liderança geral do Gauchão

No compromisso mais distante desta primeira fase do Gauchão, o Inter visita o São Luiz, em Ijuí, na noite desta quarta-feira (12). A partida, válida pela 7ª rodada, é decisiva na disputa pela liderança geral. Por isso, o técnico Roger Machado, que voltará ao comando da equipe após a polêmica expulsão de seu auxiliar no Gre-Nal 444, levará a campo o que tem de melhor no Estádio 19 de Outubro, a partir das 22h.

A definição da equipe ocorreu na manhã desta terça (11), em treino realizado com portões fechados no CT Parque Gigante. Depois da atividade, o grupo iniciou a viagem de pouco mais de 400 km até o Noroeste do Estado. A lista de relacionados ainda não foi divulgada.

A principal dúvida envolve Thiago Maia. O volante de 27 anos interessa ao Santos e está próximo de um acerto. O clube paulista sinalizou com o pagamento da dívida de 4 milhões de euros do Inter com o Flamengo, mas os gaúchos exigiram mais 2,5 milhões de euros pela liberação, travando as negociações. A chegada de Neymar, ex-companheiro do jogador, reacendeu o desejo do camisa 29 de voltar à Vila Belmiro.

Se Thiago Maia não atuar, sua vaga deve ser ocupada por Ronaldo ou pelo jovem Gustavo, já que Bruno Henrique está suspenso. Com isso, a provável escalação tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia (Gustavo ou Ronaldo); Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré.

No banco adversário, os colorados reencontrarão um velho conhecido: Iarley. Campeão do Mundo pelo clube, o ex-atacante assumiu o comando do São Luiz após a demissão de Alessandro Telles e fará sua estreia hoje. O time de Ijuí deve ser escalado com Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Diego Gabriel e Gabriel Pereira; Adailson, Matheuzinho e Da Silva.

Fora de campo, o Inter segue ativo no mercado. Com ou sem a saída de Thiago Maia, o clube busca um novo volante e tem como principal alvo Elían Irala, do San Lorenzo. A oferta colorada é de 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões), mas os argentinos pedem 4,6 milhões. Nesta terça-feira, a imprensa local revelou que o Brighton, da Inglaterra, também demonstrou interesse no atleta, o que pode dificultar a negociação. A janela de inscrições para as fases decisivas do Gauchão fecha nesta sexta-feira.

Ainda nos bastidores, o Conselho Deliberativo do clube marcou para a próxima segunda-feira (17) uma sessão extraordinária para votar o reajuste das mensalidades dos sócios. A proposta será enviada pelo Conselho de Gestão nos próximos dias.