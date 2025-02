Inter tem semana decisiva para liderar classificação geral do Gauchão

O Inter começou 2025 em ritmo lento, com atuações discretas que geraram uma frustrante sensação de déjà-vu para o torcedor. A vitória sobre o Brasil de Pelotas e a boa atuação no empate contra o Grêmio, no entanto, trouxeram uma percepção mais positiva, e a equipe do técnico Roger Machado vem demonstrando, aos poucos, que o futebol do ano passado ainda está presente no Beira-Rio. Agora, a consolidação desse novo momento será mais bem quista se acompanhada da liderança geral do Gauchão, atualmente ocupada pelo Juventude.

Para isso, o Colorado precisa vencer São Luiz e Monsoon nas últimas rodadas e torcer por um tropeço do time da Serra, contra Avenida ou Pelotas. A posição é vista como essencial, pois praticamente garante que o clube fuja de um adversário da Série A na semifinal. Se a classificação atual for mantida, o Inter (2º melhor primeiro colocado) enfrentaria o Grêmio (3º melhor primeiro), enquanto o Juventude (melhor 1º) duelaria com o Caxias (melhor 2º) na outra chave.

Para o primeiro desses desafios, na quarta-feira (12), em Ijuí, o Inter deve ir a campo com força máxima. Isso porque, no primeiro dos dois treinos antes da partida, realizado nesta segunda (10), Roger manteve a mesma escalação do Gre-Nal. A definição final do time, porém, ocorrerá no treino desta manhã, antes do início da viagem para o Noroeste do Estado, que deve durar cerca de 5h30min.

Neste confronto, o time terá como desfalque o volante Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Rochet, Mercado, Bruno Gomes, Gabriel Carvalho e Tabata, que seguem no departamento médico. Apesar de ter deixado o campo no Gre-Nal, Roger Machado poderá comandar a equipe à beira do gramado.

Aliás, a súmula do clássico, divulgada segunda, quase 36 horas após o início da partida, detalhou a expulsão do auxiliar técnico Roberto Ribas. Segundo o árbitro Rafael Klein, ele foi advertido por reclamação e, ao insistir nas queixas com aplausos irônicos e a frase "Tá de sacanagem", recebeu o cartão vermelho.

O documento também registrou uma paralisação causada por sinalizadores acesos na área destinada à torcida colorada. O responsável foi identificado, e um boletim de ocorrência foi feito contra ele por conduta inconveniente, o que deve evitar punições ao clube.