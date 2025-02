"Sem critério algum", diz Roger sobre arbitragem do clássico

Após o empate por 1 a 1 na Arena, Roger Machado prontificou-se a responder perguntas em coletiva. O técnico foi tirado de campo por volta dos 30 minutos iniciais após o auxiliar Roberto Ribas receber cartão vermelho por reclamação. De acordo com o regulamento da Federação Gaúcha, quando isso ocorre, o treinador deve deixar o gramado junto do seu parceiro de comissão. Durante a entrevista, o chefe da casamata vermelha discorreu sobre a expusão, o desempenho dentro das quatro linhas e o futuro de sua equipe.

"A saída do treinador sempre causa um pouco de instabilidade, né", disse Roger, logo no começo da coletiva. Contudo, o líder fez também o contra-peso, dizendo que o time continuou sendo bem representado na beira do campo e não sofreu tantos transtornos. "Também pela maturidade do grupo", afirmou. A arbitragem, no entanto, não deixou de ser alvo de críticas: "sem critério algum". Para o comandante, além da regra ser absurda, ela foi aplicada de forma parcial. " Nitidamente, o árbitro escolheu fazer as vezes da casa", lamentou o colorado.

Por outro lado, o desempenho no clássico foi motivo de satisfação. "Ditamos o ritmo do jogo, muitas oportunidades criadas. Não saimos com a vitória por circunstância." De bom humor, sobrou elogio até para o técnico rival: "dentro do Brasil não se costuma ver esse estilo. Por isso, não sou contra a vinda de estrangeiros".