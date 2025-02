Inter e Grêmio empatam por 1 a 1 no primeiro clássico da temporada

No final, o Gre-Nal 444 - o primeiro do ano - não foi nem vermelho, nem azul. Isso, ao menos no resultado. Neste sábado (8), Inter e Grêmio deixaram os gramados da Arena com um magro 1 a 1. Na tabela, isso não significou muito. Ambos times voltam para casa com um ponto e seguem sendo líderes de seus respectivos grupos. O centroavante Braithwaite abriu o placar em uma cobrança de pênalti. O volante Fernando, no lance seguinte, deixou tudo igual no Humaitá após fazer bom proveito de escanteio cobrado por Alan Patrick. No mais, foi um jogo que rendeu oportunidades para os dois competidores. O Colorado, olhando um panorâma geral, foi mais eficiente articulando ações ofensivas, criando também, portanto, mais situações perigosas.

O Grêmio começou pressionando em cima na primeira etapa. O Colorado tentou impor o seu jogo, mas, nos minutos oficiais, o Tricolor não deu respiro para o o visitante. Foram muitas faltas e consequentemente muita bola parada, como é de praste nos inícios de clássico. Os famosos nervos à flor da pele. Entranto, quando a poeira baixou, o Inter conseguiu encaixar as suas ações de meio campo e criar as melhores chances.

Depois de muito jogo brigado, aos nove, surgiu uma chance para o mandante. Em escanteio cobrado por Cristaldo pela direita, Braithwaite apareceu sozinho no fundo da área. A arremate, contudo, foi por cima do travessão.

Aos dez, Wesley devolveu o perigo em uma jogada mágica. Pela esquerda, o atacante fez uma bagunça na defesa, centralizou para o meio e finalizou. O chute acabou indo direto para as mãos de Grando. Logo em seguida, Bernabei, também pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. Borré quase alcançou a bola e colocou para dentro, porém faltaram alguns centímetros para o gol do Colorado.

Minutos depois, Wesley perdeu um gol de tirar o sono do torcedor. Aos 16, Borré fez uma lançamento açucarado para Wanderson. Pela direita, o atacante aproveitou bem o passe e cruzou para o meio da área. Wesley recebeu sozinho - com o gol aberto - e arrematou para fora. Gol desperdiçado pelo visitante.

Wesley de novo! Aos 26, sobrou uma bola na esquerda da grande área. Com a faca e o queijo na mão, o extrema puxou para o meio e tentou a sorte. Atento, Grando impediu a investida vermelha.

Por volta dos 30 minutos, algo inédito ocorreu. O auxiliar técnico Roberto Ribas recebeu um cartão vermelho por reclamação. De acordo com regulamento da Federação Gaúcha, quando isso ocorre, o treinador deve deixar o gramado junto do seu auxiliar. E, foi isso que aconteceu: Roger Machado foi expulso. O Inter, portanto, continuou a disputa sem o seu comandante na casamata.

Pavón, aos 46, protagonizou a grande oportunidade do Grêmio na partida. A partir de toque sagaz de Villasanti, o atacante apareceu livre pela direita, cruzou para dentro e finalizou. O chute, no entanto, subiu um pouco mais do que deveria e foi para fora.

No segundo tempo, o Alvirrubro continuou assíduo. O Grêmio até tentou se valer de escapadas, porém, falando de construção ofensiva, não conseguiu ser tão efetivo quanto o rival. A partir das diferentes estratégias, ambas equipes buscaram por 90 minutos formas de superar o adversário.

Aos dois minutos, o Inter já foi perigoso. Alan Patrick, em falta cobrada pela direita, alçou a bola no meio da área e Borré alcançou. À queima roupa, o avante explodiu a bola contra o goleiro tricolor, que bloqueou o chute. Até sobrou uma bola no pé de Victor Gabriel, mas, no reflexo, o zagueiro isolou para fora.

No lance seguinte, Borré quase abriu o placar novamente. Depois de deixar Rodrigo Ely no chão em lance pela esquerda, o atacante finalizou sem ângulo e foi parado novamente pelo arqueiro mandante.

O Inter seguiu em cima! Aos sete, em cruzamento de Wanderson pela direita, Thiago Maia apareceu no meio e cabeceou para fora. Mais uma chance desperdiçada pelo time de Roger Machado.

Aos treze, em grande jogada de Pavón, o Tricolor quase abriu o placar. Depois de disparar pela direita, o atacante centralizou a bola, passando por toda a defesa colorada. Então, ele esticou a bola para Aravena, que a recebeu no meio da área, cara a cara com Anthoni. O chileno cavou o chute e colocou a bola no travessão do time visitante. Entretanto, a bandeira subiu: não estava valendo.

Aos 20 minutos, o jogo pareceu virar para o mandante. A partir de uma falta à esquerda da área, um pênalti foi marcado. Wanderson, que estava na barreira, encolheu o braço no momento da cobrança de Cristaldo e acabou bloqueando o chute. Na bolinha da área, Braithwaite foi frio e abriu o placar para o Tricolor. Grêmio um, Inter zero!

A alegria do Grêmio não durou muito. Em escanteio cobrado por Alan Patrick, Fernando apareceu sozinho entre os zagueiros e balançou as redes gremistas. No ataque seguinte! O Inter empatou o Gre-Nal. Tudo igual na Arena!

Vislubrando a virada, o Colorado não abdicou de atacar. Valencia, aos 43, ganhou no pique de Rodrigo Ely e alcançou a bola já na linha de fundo. Em um última esforço, o atacante cruzou para a área. A bola acabou sobrando para Vitinho, que, atrapalhado pela defesa, chutou para fora.

Ambos times se empenharam para matar a partida nos momentos finais, mas nenhum deles foi feliz nesse objetivo. Apita o árbitro. O primeiro clássico da temporada terminou empatado. Um a um dentro da Arena!

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (João Lucas); Dodi (Cuellar) e Villasanti; Pavón, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Edenilson); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Wanderson (Vitinho), Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Rafael Rodrigo Klein.