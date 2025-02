Dupla Gre-Nal anuncia nova patrocinadora pelos próximos três anos

Como já era esperado, Inter e Grêmio anunciaram, nesta terça-feira (11), a Alfa.bet como nova patrocinadora máster para os próximos três anos. A marca de apostas esportivas já estará no centro das camisas da dupla na próxima rodada do Gauchão: primeiro no uniforme tricolor, ainda nesta terça, contra o Pelotas, e depois no colorado, na quarta (12), contra o São Luiz.



O contrato prevê um retorno financeiro de cerca de R$ 215 milhões para o Inter, segundo a assessoria do clube. O Grêmio, por sua vez, afirmou que os valores são protegidos por sigilo contratual, mas destacou que o acordo "pode ficar entre os cinco maiores do futebol brasileiro". Ainda assim, pela rivalidade, subentende-se que os montantes sejam semelhantes, variando apenas em condições específicas do contrato.

O Banrisul, principal patrocinador da dupla nos últimos 23 anos, passa agora a ocupar a parte traseira das camisas. A mudança já havia sido observada no clássico do último final de semana, quando, ainda sem a estampa oficial, a nova patrocinadora exibiu a hashtag "Casa de Responsa" nos uniformes. Até então, o banco estatal pagava R$ 30 milhões anuais a cada clube.

No site dos times, os presidentes Alberto Guerra, do Tricolor, e Alessandro Barcellos, do Colorado, celebraram o acordo. O gremista destacou que "a parceria coloca o clube entre os maiores contratos de patrocínio do País, com potencial de aumentar ainda mais os ganhos conforme o engajamento da torcida". Já o colorado, por sua vez, afirmou que "a chegada da Alfa.bet reflete o reconhecimento do mercado ao planejamento da instituição, posicionando o clube na vanguarda do setor ao combinar análise de dados, criatividade e eficiência na execução".

Para viabilizar o novo contrato, o Grêmio rescindiu a parceria com a Esportes da Sorte, enquanto o Inter encerrou o vínculo com a Estrela Bet. O patrocínio será estampado nos uniformes das equipes masculina e feminina.