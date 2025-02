Grêmio deve preservar titulares diante do Ypiranga pensando na Copa do Brasil

Já classificado para as semifinais, mas com chances remotas de terminar a fase classificatória na liderança geral, o Grêmio deve levar um time alternativo para enfrentar o Ypiranga neste sábado (15), às 16h30min, pela última rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, será a viagem mais longa do Tricolor na competição e acontece poucos dias antes da estreia na Copa do Brasil, o que reforça a tendência de rotação no elenco.

Diante desse cenário, Quinteros deve aproveitar a partida para dar minutos a jogadores com menos ritmo e, possivelmente, promover a estreia de alguns recém-contratados. Entre eles, Camilo Reijers desponta como a principal novidade. Apresentado nesta quinta-feira, o volante recebeu a camisa 15 e destacou sua identificação com o perfil aguerrido do Grêmio.

"Se fala muito em ser aguerrido e se entregar pela camisa. É uma característica minha. Quero fazer o melhor que puder pelo clube. Por natureza, sou um volante mais defensivo, mas também consigo chegar ao ataque. Não fico posicionado ofensivamente, como um organizador", afirmou.

Além de Reijers, jovens da base devem ganhar espaço, especialmente Gabriel Mec e o zagueiro Natã - este último diante da escassez de opções na defesa, já que Rodrigo Ely cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, a provável escalação gremista tem: Volpi; João Lucas, Viery, Gustavo Martins e Pedrinho; Dodi e Pepê; Edenilson, Monsalve e Gabriel Mec; Arezo.

Na última rodada, o Tricolor, terceiro colocado na classificação geral com 14 pontos, busca melhorar sua posição para garantir mais decisões em casa na fase final. No entanto, além de vencer, precisa contar com tropeços de Inter (17 pontos) e Juventude (16), que ocupam as duas primeiras posições na tabela. Após o confronto com o Ypiranga, a equipe viaja para Boa Vista, em Roraima, onde enfrentará o São Raimundo na próxima quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Fora das quatro linhas, o Tricolor fechou a contratação de Cristian Olivera, que se "autoanunciou" nas redes sociais ainda na quarta. O lateral-esquerdo Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, também está próximo de ser oficializado por empréstimo.

Além disso, o clube conheceu sua tabela base no Brasileirão. Os cinco primeiros jogos serão contra Atlético-MG (casa), Ceará (fora), Flamengo (casa), Mirassol (fora) e Inter (casa).