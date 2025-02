Virtualmente classificado, Grêmio quer reforçar grupo para fase final do Gauchão

Com ânimo renovado após a goleada sobre o Pelotas e virtualmente classificado às semifinais do Gauchão, o Grêmio tem pouco mais de 48 horas para definir o elenco que disputará a fase decisiva. A janela de inscrições do torneio se encerra nesta sexta-feira, e a prioridade é a contratação de um zagueiro.

Mesmo com uma das melhores defesas do Estadual — apenas três gols sofridos em sete jogos —, o setor segue como uma das principais preocupações do técnico Gustavo Quinteros. Desde sua chegada, ele reforça a necessidade de reforços para o miolo da zaga e, após a vitória por 5 a 0 nesta terça (11), voltou a cobrar contratações.

"Há nomes em discussão, mas o que mais precisamos é de um zagueiro, com urgência. Temos apenas três. Se um se lesiona, ficamos só com dois. É uma posição em que a equipe teve problemas no ano passado e continua tendo agora. Precisamos de mais um ou dois atletas. Estamos tratando disso, mas não está fácil", afirmou.

Apesar da busca, a diretoria gremista evita citar nomes publicamente. Até o momento, o clube já anunciou cinco reforços para a temporada: João Lucas, Cuéllar, Tiago Volpi, Amuzu e Camilo Reijers. Além deles, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, ex-Vitória, está em Porto Alegre e aguarda apenas detalhes burocráticos para ser oficializado. O atacante uruguaio Cristian Olivera também tem negociações avançadas.

O jogador de 22 anos também foi tema da coletiva de Quinteros, que confirmou a proximidade do acerto. Seu nome, porém, levanta uma questão: como o Grêmio lidará com o alto número de estrangeiros no elenco?

O clube já conta com 10 jogadores nascidos fora do Brasil — Kannemann, Cuéllar, Villasanti, Cristaldo, Monsalve, Pavón, Braithwaite, Aravena, Arezo e Amuzu — e precisará administrar o limite de nove relacionados por partida nas competições nacionais. Sobre isso, Quinteros indicou um rodízio: "se precisarmos de mais força ofensiva, utilizaremos um estrangeiro no ataque. Se for necessário reforçar a defesa, escalaremos outro na defensa", explicou

Enquanto Esteves e Oliveira aguardam oficialização e a diretoria segue ativa no mercado, a torcida fica na expectativa pela estreia de Amuzu e Camilo Reijers. Caso não aconteça no fim de semana, contra o Ypiranga, quando a expectativa é de time reserva, a primeira aparição dos reforços pode ocorrer na próxima quarta-feira, diante do São Raimundo, pela Copa do Brasil.

O elenco se reapresentou na tarde desta quarta-feira (12) no CT Luiz Carvalho, logo após a coletiva de apresentação de Amuzu. O atacante destacou que a decisão de vir ao Grêmio foi facilitada pela conversa com Quinteros. "Ele me passou muita confiança, disse que eu teria oportunidades de jogar. Isso foi determinante para aceitar a proposta", disse o novo camisa 9, que comentou preferir atuar pela ponta-esquerda.