Alcaraz confirma favoritismo e conquista o inédito ATP de Roterdã

Número 3 do mundo, Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo e conquistou o inédito título do ATP 500 de Roterdã, na Holanda, com um triunfo sobre Alex De Minaur por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, em 1h53 de partida. Foi o primeiro título do tenista de 21 anos na temporada e o 17º na carreira. "Foi uma semana muito especial, não só pelo título, mas pelo carinho do público desde o primeiro dia. Foi minha primeira vez aqui em Roterdã e espero voltar outras vezes", afirmou o espanhol.

Já o australiano, que já havia sido vice-campeão do torneio em 2024, amargou sua nona queda em finais da ATP. Apesar da derrota, que o impediu de conquistar o décimo troféu na carreira, ele passará de oitavo para sexto colocado no ranking da ATP. "Parabéns, Carlos. Sempre temos ótimas batalhas e gostei do confronto de hoje", disse após a derrota.

O primeiro set foi equilibrado, com leve vantagem para o espanhol, que se mostrou um pouco mais ofensivo e conseguiu manter De Minaur no fundo da quadra. Confortável no saque, Alcaraz quebrou o serviço do australiano logo no terceiro game e ficou em vantagem até o oitavo, quando o adversário devolveu a quebra e empatou por 4 a 4. O tenista número 3 do mundo confirmou seu serviço e fechou em 6 a 4 no game decisivo, após sair atrás em 15 a 30.

De Minaur começou a acertar as devoluções e cresceu na segunda parcial. Ele confirmou seu serviço e, quebrou o saque de Alcaraz, e, na sequência, abriu uma vantagem de 3 a 0. Mesmo desperdiçando dois break-points no quarto game, o australiano fazia boa leitura do jogo e tinha mais velocidade, mantendo a vantagem até fechar o set em 6 a 3.

Depois da queda de desempenho no segundo set, Alcaraz se recuperou. O confronto permaneceu equilibrado, com ambos confirmando o serviço, até o sexto game, quando o espanhol conseguiu a quebra e abriu 4 a 2. Consistente e com os golpes de direita afiados, o tenista de 21 anos confirmou o seu saque e quebrou novamente o serviço do adversário para fechar a partida em 6 a 2 no segundo match point.