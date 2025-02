João Fonseca se diz ansioso para o Rio Open: 'Semana mais esperada do ano'

No embalo das grandes atuações em janeiro, João Fonseca se prepara para competir no saibro pela primeira vez na temporada. Nas próximas semanas, o jovem tenista brasileiro disputará o ATP 250 de Buenos Aires e o Rio Open, de nível ATP 500. E não esconde a expectativa para competir diante dos amigos e da família na capital fluminense, a partir do dia 17.

"Para mim, é a semana mais esperada do ano. É um torneio que qualquer brasileiro quer jogar. É grande, o maior da América do Sul", comentou o atleta de 18 anos. Atual número 98 do mundo, ele vai entrar direto na chave principal do torneio porque recebeu convite da organização.

Será a terceira vez que Fonseca jogará "em casa". Em 2023, ele fez sua estreia num torneio de nível ATP no Rio Open. Na ocasião, caiu logo na primeira rodada. No ano seguinte, encantou a torcida ao eliminar rivais mais bem ranqueados e alcançar às quartas de final, seu melhor resultado no circuito até hoje.

A 10 dias do início do torneio, Fonseca já prevê que sua evolução nos últimos meses pode render um resultado ainda melhor na edição deste ano. "Antes eu era um menino em evolução. Agora entrei no Top 100 (do ranking), estou conquistando coisas legais e quero conquistar cada vez mais", declarou.

"A expectativa de resultado é fazer o meu melhor. O que fiz ano passado foi muito grande. Foi o início da minha carreira profissional, de conquistar outras coisas. Mas este ano tenho que entrar duro e fazer o meu melhor, independente do resultado. Tenho que acreditar que eu posso ganhar, sim, mas o mais importante é aproveitar o momento de um torneio aqui no Brasil, no Rio, em casa. O momento é o de curtir", projetou Fonseca.

Antes do Rio, o brasileiro vai encerrar em Buenos Aires um jejum de 10 meses sem jogar uma competição oficial no saibro. Seu último torneio na terra batida aconteceu em abril do ano passado, no Masters 1000 de Madri, na Espanha. Depois disso foram 19 eventos sobre grama ou quadra dura.

"Vai ser uma experiência diferente, mas legal. Tenho jogado bastante na quadra rápida e na grama. Mas estou preparado. Em Buenos Aires, devo enfrentar torcida contra, mas estou ambientado e o torneio, pelo que falam, é bonito", comentou o brasileiro, que ainda não tem data para a estreia na competição argentina.

O ATP 250 de Buenos Aires começa na próxima segunda-feira. O Rio Open será realizado na semana seguinte, com a chave principal sendo disputada a partir do dia 17.