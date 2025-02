Gre-Nal 444 contará com operação especial da Trensurb

A Trensurb irá realizar operação especial para atender o público ao fim do clássico Gre-Nal, disputado neste sábado (8), a partir das 21h, na Arena – próxima à Estação Anchieta do metrô. Na ocasião, a Estação Anchieta permanecerá aberta até a 1h da manhã de domingo (9). Os trens prestarão serviço conforme a demanda, apenas em direção à Estação Novo Hamburgo. Os torcedores que precisarem se deslocar em direção ao Centro de Porto Alegre devem utilizar as linhas de ônibus urbanas disponíveis. As demais estações do metrô fecharão nos horários normais e irão funcionar apenas para o desembarque durante o período de extensão do horário de operação.

A empresa esclarece que só será possível a ampliação de horário de circulação dos trens no trecho entre as estações Anchieta e Novo Hamburgo. As estações do trecho entre Anchieta e Mercado permanecerão fechadas em função da continuidade das obras de recuperação da via permanente, afetada pela enchente de maio.

A definição pela extensão de horário no trecho Anchieta - Novo Hamburgo ocorreu após reunião realizada no início da tarde desta sexta-feira, no Comando de Policiamento da Capital. Na ocasião, estiveram presentes representantes de Trensurb, Ministério Público, Federação Gaúcha da Futebol e Brigada Militar.

A Trensurb recomenda que os usuários que irão utilizar o metrô para se deslocar até a Arena adquiram a passagem antecipada de ida e volta para evitar filas e agilizar o retorno. Vale lembrar que os validadores nos bloqueios (ou catracas) do metrô aceitam os cartões de bilhetagem eletrônica SIM, TRI e TEU. A recarga do cartão SIM Passagem Antecipada pode ser feita pelo site ou app do TRI.