Gre-Nal 444 pode ser decisivo para o restante do Campeonato Gaúcho

Como bem dizia David Coimbra, agora tudo é Gre-Nal. Junto com o fim de semana, o jogo mais importante da temporada se aproxima. No sábado (8), às 21h, o Grêmio receberá o Inter na Arena para disputar a 6ª rodada da fase de grupos do Gauchão. Em Porto Alegre, contudo, entende-se que é muito mais que isso: trata-se de uma campeonato à parte. Para o confronto, os colorados esgotaram o setor visitante - dois mil assentos - e quase 30 mil gremistas já estão confirmados. O duelo corresponderá ao 444° embate entre os rivais.

Ambas equipes chegam embate em situações similares na tabela: líderes dos seus respectivos grupos com folga. Os dois times preservaram seus jogadores no embate do meio de semana visando chegar no clássico com força máxima. Apesar de não colocar em xeque as classificações, o enfrentamento pode ser decisivo para a distribuição dos mandos de campo nas semifinais.

No apito, Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Silva Alves e Maira Mastella Moreira, é o responsável pela arbitragem. No VAR, Daniel Nobre Bins (RS) supervisionará o jogo. A partida será exibida exclusivamente em TV fechada. O Premiere se responsabiliza pela transmissão.