Gre-Nal 444 terá transmissão exclusiva da TV fechada: veja onde assistir

O primeiro clássico Gre-Nal de 2025 está chegando. Neste sábado (8), às 21h, as duas maiores equipes do Rio Grande do Sul se enfrentam pela 6ª rodada da fase de grupos do campeonato Gaúcho. A ocasião, que representa o 444° confronto entre os rivais, será disputada na Arena do Grêmio. Para quem não puder ir até o Humaitá, contudo, é importante saber que o confronto será exibido somente na TV fechada. O Premiere se responsabiliza pela transmissão.