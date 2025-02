Em duelo equilibrado, Grêmio perde para o Juventude por 2 a 0 fora de casa

Nesta quarta-feira (5), o Grêmio perdeu para o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Jaconi. Durante grande parte do tempo, o duelo foi equilibrado. A pressão e a persistência caxiense, contudo, acabou decidindo para os donos da casa. O resultado fez o Tricolor seguir com 10 pontos na tabela. Em termos de classificação, a situação não preocupa, pois a equipe ocupa a liderança do Grupo A com folga. Entretanto, o time da Serra passou o clube porto-alegrense em pontos, o que pode fazer a diferença na distribuição dos mandos nas semifinais. Batalla e Jean Carlos foram os autores dos gols.

Na primeira etapa, o Tricolor entrou desconcentrado em campo. O time de Quinteros buscou impôr o seu ritmo, porém os caxienses não deixaram baixo. Jogando em casa, a equipe da Serra foi ao gramado do Jaconi à procura de pressionar o visitante e fazer uma troca franca. No final, foi o que aconteceu. Um clássico "lá e cá", regado por jogadas criativas, oportunidades e equilíbrio.

Aos nove, Arezo, entre os zagueiros, recebeu um lançamento do campo de defesa e se pôs a correr. Mantendo a bola colada no pé, o avante achou uma brecha e finalizou contra a goleira mandante. O arremate desviou demais e foi para fora.

Pouco tempo depois, o Juventude quase abriu o placar. Pela direita, Ênio protagonizou lance engenhoso e deixou Mandaca sozinho com Volpi. O atacante botou para dentro, mas a bandeirinha subiu na sequência. Tudo igual.

Aos 16 minutos, Arezo apareceu em posição boa e foi impedido por Abner. A bola, contudo, sobrou em Monsalve, que ficou cara a cara com o arqueiro do Juventude. Pressionado pelo guarda-redes, o meio-campista chutou para fora.

O tempo continuou a distribuir chances para ambas equipes. Aos 28, Arezo disparou pela direita, superou Wilker e bateu no gol. O atacante, no entanto, estava sem ângulo e a bola acabou nas mãos de Gustavo.

Já nos 36, Juventude chegou com força. Em jogada de Jadson pela direita, Erick Farias recebeu no meio da área e arrematou. Entretanto, o atacante estava bem marcado e foi bloqueado. O lance foi sucedido por outras tentativas do mandante, que seguiu em cima. Já o Grêmio se valeu de escapadas perigosas até o final da etapa.

Quinteros fez substituições na volta do intervalo e voltou dominando o jogo. Já no primeiro minuto, Pavón recebeu na direita e lançou um foguete cruzado na direção da goleira gremista. Tirou tinta da trave! O arremate foi um pouco fechado demais e acabou na linha de fundo.

Pela esquerda, aos 10, Petterson voltou a incomodar e balanceou a partida para o Juventude. O jogador bagunçou a defesa, fintando Rodrigo Ely e chutando ao gol. A investida, porém, foi interceptada. Nesse ponto, os caxienses retomaram o controle das ações ofensivas. É pressão do time da Serra.

Aos 27 minutos, Erick Farias perdeu a chance de sair na frente. A partir de uma combinação que saiu do campo de defesa, Batalla deu um passe açucarado para o atacante, que ficou frente a frente com Volpi. No entanto, o goleiro cresceu para cima de Farias e o fez chutar para fora.

A garra do mandante foi recompensada aos 31 minutos. Jean Carlos e Ênio fizeram magia pelo lado esquerdo e colocaram a bola na área. Depois de um bate e rebate, a bola sobrou centralizado para Batalla, que não perdoou. Os caxienses sairam na frente no Alfredo Jaconi.

Precisando de resultado, o Grêmio acordou na partida. Assim sendo, espaços se abriram. Foi nesse contexto que, em cobrança de falta, Jean Carlos marcou um gol antológico. Do meio da rua, o meio-campista lançou um foguete lá onde a coruja dorme. Volpi até chegou, mas não foi o suficiente. Dois a zero para o Juventude e fim de papo na Serra.

Juventude (2) - Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner (Kawan), Wilker Ángel (Marcos Paulo) e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca (Batalla); Ênio, Erick Farias e Novaes (Jean Carlos). Técnico: Fábio Matias.

Grêmio (0) - Volpi; João Lucas, Rodrigo Ely (Jemerson), Gustavo Martins e Viery; Dodi (Aravena) e Cuéllar (Villasanti); Edenilson, Monsalve (Cristaldo) e André Henrique (Pavón); Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro.