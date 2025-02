Em Caxias, Grêmio enfrenta o Juventude com a cabeça no clássico Gre-Nal

O Grêmio vai por mais. Depois de uma sequência de jogos, não só vencendo, mas goleando, o time de Gustavo Quinteros tentará fazer do Juventude a sua próxima vítima. O grau de dificuldade, contudo, evidentemente aumentou. Trata-se agora de um clube de Série A, que, assim como o Tricolor, sonha em por as mãos no caneco. A partida será disputada nesta quarta-feira (5), às 22h, no Alfredo Jaconi, em Caxias. Válida pela 5ª rodada da fase de grupos do Gauchão, o confronto marcará o encontro de líderes de grupo. Nesse sentido, ambos jogarão por manter a liderança e se aproximar da tão almejada vaga nas semifinais.

No que diz respeito as quatro linhas do campo, tudo ainda é muito incerto. O time será misto em virtude do iminente clássico Gre-Nal. Entretanto, dentro desse condicionante, mil e uma são as possibilidades. Considerando as preferências do comandante, Monsalve, Edenilson, Arezo e Cuellar são os reservas mais cotados para integrarem os onze iniciais. Tiago Volpi, ainda no aguardo de sua estreia, também é opção para a partida. Outras mudanças também podem ocorrer à depender de quais peças serão preservadas. Logo, prospecta-se o Tricolor com: Volpi; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo.

De olho no duelo, o Grêmio encerrou a sua preparação na manhã desta terça-feira no CT Luiz Carvalho. As atividades, no entanto, não se resumem ao gramado. Enquanto o plantel trabalha em campo, a diretoria se movimenta fora dele. Nos bastidores, o Tricolor negocia Cristian Oliveira, atacante uruguaio de 22 anos do Los Angeles FC. O clube tenta a compra de parte dos direitos econômicos do atleta. Paralelamente, notícias da Bélgica confirmam Francis Amuzu em Porto Alegre. Segundo o jornalista Sacha Tavolieri, o europeu fechou com os gaúchos por duas temporadas - até o fim de 2026. Fala-se de 1.2 milhões de euros (R$ 7,1 milhões na cotação atual) desembolsados na transferência.

O caso Lucas Esteves, em contrapartida, não trouxe boas novas para o torcedor. Contrariando tudo que se imaginava, o CNRD indeferiu o pedido do jogador e arquivou o processo. Na ocasião, o órgão se julgou incompetente para resolver a demanda. Diante disso, o lateral-esquerdo segue como atleta do Vitória e deve, portanto, retornar à Salvador. O próximo capítulo da novela está marcado para 31 de março, em audiência na Justiça do Trabalho. Informações dão conta que o Tricolor aguardará o desfecho da história e não buscará outro nome no mercado.