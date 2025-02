Após vitória sofrida, Inter inicia semana Gre-Nal com novo lateral

Depois de vencer o Avenida por 1 a 0 dentro de casa, o Inter iniciou a semana com três pontos a mais na tabela. Contudo, não dá pra dizer que o torcedor saiu satisfeito do Beira-Rio no último domingo (2). Foi o clássico "venceu, mas não convenceu". E, assim tem sido neste início de temporada. No sábado que está por vir, entretanto, o time de Roger Machado precisará mais do que isso para manter a sequência de vitórias. Após enfrentar o Brasil de Pelotas em Porto Alegre, o Colorado irá duelar com o rival na Arena, no primeiro Gre-Nal do ano. Com isso em mente, o plantel se apresentou no Parque Gigante na tarde desta segunda-feira para começar os trabalhos.

Para a primeira disputa, o Inter deve ir desfigurado dentro das quatro linhas. Em virtude do clássico, o técnico deve colocar em campo um time misto contra os pelotenses. O volante Bruno Henrique é um dos que deve esquentar o banco na quarta-feira. O atleta está pendurado e, se receber cartão amarelo no jogo, é peça fora do baralho. Kaíque Rocha, Rogel, Ramon, Ronaldo, Carbonero e Valencia, por outro lado, são jogadores que devem ganhar espaço.

Pensando na iminente sequência, quem desfalca o Inter é o Departamento Médico. Trata-se de sete atletas lesionados. Rochet, fora por tendinose no joelho esquerdo, deve voltar só no meio do mês e, portanto, perderá o confronto. Gabriel Carvalho, Mercado, Bruno Gomes e Lucca dão seguimento na lista, porém, diferente do goleiro, não tem data marcada para retornar aos gramados. Os quadros que mais animam são os de Clayton Sampaio e Bruno Tabata, que serão reavaliados durante a semana e podem vir a estar à disposição.

Na medida que a incerteza reina dentro de campo, o extracampo parece mais assertivo. Informações dão conta que, até dia 14 de fevereiro, a direção prospecta mais duas contratações para fechar a janela. Fala-se da chegada de um lateral-direito e um zagueiro. Nas demais posições, se tem o entendimento que o grupo está fechado. A partir das lesões de Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Bruno Gomes, o lado direito do Colorado ficou bem debilitado. Foi na defesa, contudo, que as perdas se mostraram mais contundentes. Braian Aguirre e o jovem Nathan são os únicos disponíveis para a função.