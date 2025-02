Com gol de Bernabei, Inter vence Avenida e segue isolado na liderança do Grupo B

Com certa dose de drama, o Inter venceu o Avenida por 1 a 0 neste domingo (2), no Beira-Rio, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe alvirrubra teve dificuldades para furar a retranca do adversário, mas garantiu a vitória com um gol de Bernabei, em chute de fora da área. Com o resultado, o Colorado se isola ainda mais na liderança do Grupo B, com 10 pontos em 12 disputados.

Seja por falta de imposição, pela lentidão na troca de passes ou pela defesa bem organizada do Avenida, o Inter não foi capaz de abrir o placar na primeira etapa. Como já era esperado, o Colorado se deparou com uma retranca montada pelo time de Santa Cruz do Sul; porém, os comandados de Roger Machado não souberam encontrar alternativas para criar um grande volume de chances claras de gol.

A estratégia foi rodar a bola. Mas, com Wesley, Wanderson e Alan Patrick bem marcados, a troca de passes ficou restrita principalmente aos volantes, zagueiros e laterais — esses responsáveis pelo tradicional "chuveirinho" na área. A eficiência inexistiu.

O Inter até teve 64% de posse de bola e completou 275 passes — o triplo do adversário —, mas criou apenas uma chance clara de gol. Ela veio aos 49 minutos: após escanteio cobrado, Borré cabeceou, Mamá defendeu, e, no rebote, Fernando finalizou com força, mas o goleiro fez outra grande defesa. Frustrado, o Colorado foi para o vestiário com 0 a 0 no marcador.

Insatisfeito, Roger voltou com duas mudanças: Wanderson e Thiago Maia deram lugar a Carbonero e Enner Valencia. As trocas surtiram efeito. Com o time mais ofensivo, atuando com quatro atacantes, quem trouxe tranquilidade foi um lateral-esquerdo. Aos 16 minutos, o xodó da torcida, Bernabei, arriscou de longe, a bola desviou no meio do caminho, encobriu o goleiro e morreu no fundo das redes do Beira-Rio.

Com a vantagem, o Inter manteve o controle do jogo, mas reduziu o ímpeto e não insistiu em ampliar o placar. Ainda assim, ainda deu tempo de Bruno Henrique e Vitinho, que saíram do banco de reservas, acertaram a trave antes do árbitro Wagner Silveira Echevarria apitar o fim da partida. Inter 1 x 0 Avenida.

Agora, o Alvirrubro volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 20h, diante do Brasil de Pelotas, novamente no Estádio Beira-Rio. A semana terá ainda o clássico Gre-Nal no próximo sábado (8).

Inter (1) Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Valencia) e Alan Patrick (Ronaldo); Wanderson (Carbonero), Borré e Wesley (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

Avenida (0) Rodrigo Mamá; Paniagua, Micael (Caíque), Dadalt (Rafael Klein) e Joel Jiménez; Amaral e Laion; Yonathan Gorgoroso, Bustamante (Branquinho) e Matheus Martins (Tallyson); Michel (Brayan). Técnico: Alon Ritter.

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria