Grêmio goleia São Luiz e segue folgado na ponta do Grupo A

O Grêmio não tomou conhecimento do São Luiz de Ijuí e emplacou mais uma goleada no Gauchão. Na tarde deste sábado (1º), diante de 23 mil torcedores, a equipe de Gustavo Quinteros mostrou que está assimilando o estilo de jogo do argentino e aplicou 5 a 0 com naturalidade na 4ª rodada da competição.

A partida foi resolvida já na primeira etapa, com dois gols de Cristaldo e outro de Aravena. A rede da equipe de Ijuí balançou cedo, aos 4 minutos, com Braithwaite, mas o gol foi anulado pelo VAR porque Villasanti, que participou do lance, estava impedido. O placar foi aberto aos 23 minutos. O dinamarquês serviu Cristaldo na área, e o argentino desviou do goleiro. O camisa 10, outra vez, ampliou, aos 37. Aos 42 minutos, Cristaldo ia marcar um golaço, mas a bola bateu no travessão. Aravena aproveitou o rebote e não desperdiçou.

Na segunda etapa, o São Luiz chegou com mais força e incomodou a meta de Gabriel Grando. Mas não conseguiu aproveitar. Melhor para o Grêmio, que ampliou aos 34 minutos com Monsalve, no rebote de chute de Aravena. Braithwaite fechou o placar aos 43. O centroavante recebeu pela direita, invadiu a área e bateu forte para o 5 a 0. Na, o São Luiz chegou com mais força e. Mas não conseguiu aproveitar. Melhor para o, quecom Monsalve, no rebote de chute de Aravena.aos 43. O centroavante recebeu pela direita, invadiu a área e bateu forte para o 5 a 0.

Com a terceira goleada seguida em quatro jogos, 12 gols marcados e nenhum sofrido, o tricolor vem dando luz alta e sinalizando que quer mesmo o octa. Com intensidade e movimentação, reforça o favoritismo para manter a hegemonia no Estado.