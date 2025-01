Já com o estilo Quinteros, Grêmio recebe o São Luiz na Arena

O trabalho de Gustavo Quinteros anima cada vez mais o torcedor. Mesmo com um time misto, o Grêmio não encontrou dificuldades e venceu o Monsoon por 3 a 0 no Estádio do Vale. Mais uma goleada. O triunfo levou o time a sete pontos na tabela - cinco à frente do Guarany de Bagé, o 2° colocado - e o isolou na liderança do Grupo A. O foco, no entanto, já é outro. No sábado, às 16h30min, o Tricolor enfrentará o São Luiz na Arena. De olho no duelo, o plantel já se reapresentou na tarde desta quinta-feira (30) para iniciar a preparação. Os trabalhos no CT Luiz Carvalho se estenderão até sexta-feira, véspera do jogo.

Para o embate, é difícil prospectar uma escalação precisa. O treinador ainda está conhecendo o grupo e pode optar por preservar e/ou dar minutagem para os demais atletas do elenco (tal qual feito contra o Monsoon). Entretanto, no caso de uma equipe titular em campo, o Grêmio deve ir com: Gabriel Grando (Volpi); João Pedro, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Dodi (Cuellar); Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Tiago Volpi, já regularizado no BID, está livre para jogar e pode aparecer entre os onze iniciais. Ainda em adaptação, o volante Cuellar também é uma possibilidade.

O extracampo do Tricolor também tem dado o que falar. Não satisfeita com a contratação de Gustavo Cuellar, a direção buscou ainda outro nome para a entrada do meio campo. Fala-se de Camilo Reijers, volante de 25 anos que atualmente defende o Akhmat Grozny, da Rússia. Revelado no Ponte Preta, em pouco tempo o atleta foi transferido para o Lyon, da França, onde teve poucas oportunidades. Jogou também pelo Cuiabá por duas temporadas, antes de chegar na liga russa, onde hoje é líder em desarmes. Trata-se de um primeiro homem do meio campo, com forte potência defensiva e bom passe.

E não para por aí. É consenso nos bastidores que, diante da saída de Soteldo, um novo atleta precisa assumir a posição. Nesta quarta-feira, tivemos indícios que a situação está encaminhada. Em entrevista realizada antes do embate, o diretor de futebol Guto Peixoto divulgou que apenas detalhes separam o Grêmio de um novo ponteiro. O dirigente, contudo, não adiantou ao torcedor o nome do futuro gremista.

Pensando agora, não nas chegadas, mas nas saídas, o Tricolor vendeu Gustavo Gouveia, de 18 anos, para o futebol árabe. Os valores da transferência giram em torno de US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões na cotação atual) e o Grêmio detém 90 % dos direitos econômicos do jogador. O atacante defendia o sub-20 do clube, tendo sido, em 2024, artilheiro do time no Brasileirão da categoria.