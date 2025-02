Grêmio se reapresenta para semana de clássicos decisivos da fase de grupos do Gauchão

O fim de semana veio para mostrar, mais uma vez, que Gustavo Quinteros é emblema de mudança. Em seu quarto jogo á frente do Grêmio, o time goleou o São Luiz por 5 a 0 e empilhou sua terceira vitória consecutiva. Além disso, a antes criticada defesa do Tricolor mostrou-se impenetrável sobre o mando do boliviano: são quatro jogos sem tomar gol. A sequência que está por vir, contudo, colocará essa evolução à prova. Nesta quarta-feira (5), às 22h, e no sábado, às 21h, o elenco enfrentará o Juventude e o rival Inter, respectivamente. Tendo adversários de Série A pela frente, o plantel já se reapresentou no CT Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira para iniciar a preparação.

Indo por partes, tudo indica para um time misto em Caxias do Sul. O clássico Gre-Nal evidentemente tem peso maior e se coloca como o grande confronto da temporada até então. Na coletiva pós-jogo de sábado, o próprio comandante apontou para esse cenário: "Para chegarmos inteiros e com intensidade, até maior do que a de hoje (sábado), precisaremos ir fazendo trocas de alguns jogadores para que todos cheguem 100% no Gre-Nal". Nesse sentido, Monsalve, Arezo, Cuéllar e Edenilson figuram como as principais opções vindas do banco. Tiago Volpi, que ainda aguarda a oportunidade de estrear, também integra a lista.

No que se refere à janela de transferências, Camilo Reijers, volante de 25 anos, está em terras porto-alegrenses. Pertencente ao Akhmat Grozny, da Rússia, o atleta ainda aguarda o desfecho da negociação com o Tricolor, porém já está decidido em não retornar ao clube, ainda que com o contrato vigente até a metade do ano. O principal motivo para a deserção diz respeito a guerra contra a Ucrânia. A despeito disso, o CEO do time russo, Akhmed Aidamirov comentou sobre as tratativas com o Grêmio e apontou para um céu nublado. "Enviamos todos os documentos relevantes e estamos aguardando decisões. O Grêmio queria contratá-lo como agente livre, mas enviamos uma carta ao clube. Eles estão enganados".

Já o lateral-esquerdo Lucas Esteves, por outro lado, é visto com bastante otimismo nos bastidores. Nesta terça-feira, ocorrerá uma reunião na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para resolver o impasse com o Vitória, atual detentor dos diretos econômicos do jogador. Internamente, se tem a expectativa de contar com o defensor já no Gre-Nal. Com a lesão de Mayk, as opções do Grêmio para a posição são escassas. O jovem Viery, originalmente zagueiro, tem sido improvisado pelo lado nas últimas partidas.