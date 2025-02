Goleada consolida Grêmio como único clube da Série A que ainda não sofreu gols no ano

Rodada após rodada, o Grêmio tem transformado o Gauchão em demonstração de vida nova. A vitória por 5 a 0 sobre o São Luiz de Ijuí, na tarde do último sábado (1º), na Arena, serviu não apenas para consolidar o Tricolor na liderança do Grupo A, mas também para evidenciar um feito que vai além do placar elástico: o time é o único entre os clubes da Série A do Brasileirão que ainda não sofreu gols em 2024.

A marca, mesmo ocorrendo em um contexto de adversários tecnicamente mais frágeis e de menor exigência, aponta sinais de mudanças importantes. Isso porque o setor defensivo tem sido a principal dor de cabeça dos gremistas nas últimas temporadas, em especial no último Brasileirão, quando o risco de rebaixamento pareceu próximo em muitos momentos.

Hoje, essa solidez se destaca em um início de ano também marcado por ataques produtivos e goleadas. Foram 12 gols marcados em quatro jogos, com três vitórias seguidas, e sem ser vazado. A última vez que o Grêmio havia conseguido sequência semelhante foi em agosto de 2024, quando ficou quatro partidas sem sofrer gols, incluindo dois empates sem gols contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, que terminaram em eliminação nos pênaltis.

Desta vez, o contexto é outro. Sob o comando de Gustavo Quinteros, o time demonstra uma evolução defensiva notável, mesmo sem contratações específicas para o setor - uma das prioridades da direção para 2024 que ainda não se concretizou. O trabalho de organização tem o dedo do auxiliar Leandro Desábato, ex-zagueiro argentino, que tem dado atenção especial à linha defensiva.

O interessante é que o Grêmio alcançou essa consistência mesmo alternando peças no setor. Na estreia, a zaga titular foi formada por Jemerson e Rodrigo Ely. Nos jogos seguintes, Gustavo Martins e Natã, ambos da base, também tiveram oportunidades, mantendo o nível de segurança. Contra o São Luiz, Ely e Jemerson voltaram a formar a dupla.

Aliás, no jogo de sábado, o Tricolor controlou o adversário desde o início, com gols de Cristaldo (duas vezes) e Aravena ainda no primeiro tempo. Na etapa final, mesmo com o São Luiz tentando reagir, o sistema defensivo se manteve firme, e o time ainda ampliou com Monsalve e Braithwaite.

Agora, o Grêmio se reapresenta na manhã desta segunda-feira (3) e se prepara para desafios mais complexos, que colocarão à prova essa invencibilidade defensiva contra adversários de primeira divisão nacional. O time enfrenta o Juventude, na quarta-feira (5), em Caxias do Sul, e depois encara o clássico Gre-Nal, no próximo final de semana, na Arena.