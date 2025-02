Gre-Nal 444: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Chegou o primeiro Gre-Nal de 2025. Neste sábado (8), às 21h, o Grêmio recebeo Inter na Arena pela 6ª rodada da fase de grupos do Gauchão. Para o clássico 444 mais de 30 mil gremistas estão confirmados no confronto. No setor visitante, a torcida colorada já esgotou os 2 mil assentos disponíveis. O embate marca ainda o retorno do clássico ao bairro Humaitá, já que, em 2024, as enchentes tiraram o jogo do estádio do Tricolor. A partida terá transmissão exclusiva no Premiere.

O Inter chega no confronto líder do Grupo B com 13 pontos. Das cinco partidas disputadas até agora, o Alvirrubro venceu quatro e empatou apenas uma. É a melhor campanha da competição. O time de Roger Machado vai ao gramado em busca de ampliar a sequência de vitórias em clássico - que já são quatro - e ganhar confiança no trabalho.

Do lado do mandante, a equipe de Gustavo Quinteros joga à procura de quebrar a série do rival. Isso, na estreia do técnico gringo em Gre-Nais. Também líder, só que do Grupo A, o time possui "apenas" 10 pontos em virtude da derrota para o Juventude na última quarta-feira. O objetivo do Tricolor é claro: o octacampeonato. O embate deste sábado será um passo importante para isso.

Grêmio - Gabriel Grando (Volpi); João Lucas, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery; Dodi (Cuéllar) e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Rogel) e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Wanderson (Carbonero), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira. VAR:

Daniel Nobre Bins (RS)

