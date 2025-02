Na estreia de Quinteros, Grêmio busca triunfo após jejum de quatro clássicos

O duelo de sábado será um importante passo na busca do octacampeonato. Há quatro partidas sem superar o rival, o Grêmio não vence do Inter desde outubro de 2023. Diferentes das últimas vezes, no entanto, o Tricolor chegará no confronto com um fato novo: Gustavo Quinteros. A partida marcará a estreia do boliviano no emblemático clássico porto-alegrense. Espera-se, a partir do trabalho do novo técnico, quebrar a sequência de vitórias do rival e manter a hegemonia estadual. O chefe da casamata, em suas cinco partidas, venceu três confrontos, empatou um e perdeu outro, este contra o Juventude no Alfredo Jaconi.

Os resultados conquistados isolaram a equipe de Quinteros na liderança do Grupo A. Contando com 10 pontos, o único revés sofrido pelo time ocorreu na noite desta quarta-feira, em confronto contra os caxienses. O fracasso se justifica em partes pelo Gre-Nal: o chefe da casamata optou por preservar peças importantes. Para além disso, mesmo com um curto período de adaptação, o time montado por Quinteros tomou apenas dois gols na competição até agora. É a melhor defesa do campeonato. E, não para por aí. Invertendo o lado do campo, o trabalho do gringo ganha ainda mais destaque: são doze gols marcados em cinco disputas.