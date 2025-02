Inter chega ao Gre-Nal para aumentar sequência de vitórias e ganhar confiança

Para o Inter, o objetivo é claro: impedir o octacampeonato gremista - feito exclusivo do Colorado - e voltar a vencer o Campeonato Gaúcho. O Alvirrubro não ergue a taça desde 2016. Em outras palavras, são nove anos sem título. Nesse sentido, a partida é importante para dar confiança ao time de Roger Machado e o impulsionar nessa busca. O clube da Zona Sul da Capital conseguiu manter boa parte do elenco e, junto de contratações pontuais, espera aumentar a sequência de vitórias em cima do rival (quatro) e se consagrar campeão do estadual. Para mais, o embate marcará o primeiro clássico do treinador colorado vestindo vermelho na Arena. O fato é expressivo na medida em que Roger já teve várias passagens pelo Grêmio, tanto como jogador quanto como treinador.

Atualmente, o Inter figura como o melhor primeiro colocado do campeonato. Somando 13 pontos, a equipe venceu quatro jogos e empatou apenas um até agora. Apesar dos apesares, os números podem enganar. O futebol apresentado pelo Colorado nessa arrancada preocupou muitos torcedores, que viram um time aquém do apresentado na segunda metade do ano passado. Contudo, o último jogo veio a mudar um pouco essa perspectiva. Mesmo com o time reserva, o Alvirrubro dominou o Brasil de Pelotas e acabou trazendo surpresas positivas: Carbonero e Vitinho, contratações da janela, se destacaram.