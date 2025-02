Inter pode ter duas estreias no duelo contra o Brasil de Pelotas

Líder do Grupo B, porém contestado pelos desempenhos, o Inter tem uma sequência desafiadora pela frente. Nesta quarta-feira (5), às 22h, o Colorado receberá o Brasil de Pelotas no Beira-Rio à procura de reafirmar a dominância local. Isso, contudo, às vésperas de um compromisso mais importante ainda: o Gre-Nal 444. O clássico será disputado neste sábado, às 19h, na Arena do Grêmio. Entendendo a notoriedade da partida, Roger Machado direcionará seus esforços para o duelo do fim de semana. Peças serão preservadas e, consequentemente, reservas ganharão minutagem. Dentre eles, dois estreantes podem dar as caras no confronto.

Em primeira instância, fala-se de Ramon, lateral-direito apresentado nesta segunda-feira. O defensor já foi regularizado no BID e, diante de uma possível preservação de Bernabei, pode ganhar espaço na escalação. Ainda no setor de defesa, Kaique Rocha também é opção. O atleta aguarda a oportunidade de fazer a sua reestreia pelo clube gaúcho, porém enfrenta grande concorrência na posição. Na fila do pão, Victor Gabriel tem respondido muito bem e está na frente. Quanto à formação inicial, as incertezas predominam. Projeta-se algo como: Anthoni; Nathan, Rogel, Victor Gabriel (Kaique Rocha) e Bernabei (Ramon ou Pablo); Ronaldo e Bruno Henrique (Luis Otávio); Vitinho (Wanderson), Yago Noal e Carbonero; Enner Valencia.

No extracampo, o Departamento Médico segue sendo o maior inimigo do Inter. Nesta terça-feira, em contrapartida, o clube atualizou a situação de Bruno Gomes com notícias animadoras. O atleta, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, passou por cirurgia e se encontra no pós-operatório. Superada esta fase, o defensor começará o processo de reabilitação. O Colorado, porém, ainda não estimou uma data de retorno.

