Gre-Nal 444: Trensurb não estenderá horário até o Centro de Porto Alegre no sábado

não deve estender o horário de funcionamento dos trens no próximo Gre-Nal trens não estarão funcionando entre as estações São Pedro e Mercado, no Centro de Porto Alegre, e serão complementados por ônibus integração. A informação foi confirmada pela empresa. A Trensurbdos trens, que ocorre neste sábado (8), às 21 horas. Ao término do evento, que deve mobilizar fluxo de um grande número de torcedores, ose serão complementados por ônibus integração. A informação foi confirmada pela empresa.

Desde a recuperação do serviço completo da Trensurb, em 24 de dezembro do ano passado, a empresa opera no regime completo de viagens das 5h às 20h, de segunda-feira a sábado. Entre as 20h e 23h desse período e todo o dia de domingo, o serviço funciona complementado com ônibus que operam no trecho entre as estações Farrapos e Mercado, incluindo as estações São Pedro e Rodoviária. As viagens ocorrem de forma semelhante ao que era adotado após as enchentes de maio de 2024.

Segundo informações da estatal, a decisão faz parte do plano de reconstrução e deve seguir dessa forma durante os próximos meses, sem previsão de operações extraordinárias.

A paralisação serve para garantir o progresso contínuo das obras. Ainda seguem sendo realizados os trabalhos de reconstrução da via férrea, para garantir a segurança e a durabilidade da infraestrutura utilizada.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

A Trensurb informa que segue executando seu plano de reconstrução após os impactos das enchentes de maio do ano passado, de modo que o serviço oferecido atualmente, das 5h às 20h, em toda a linha e, das 20 às 23h, no trecho Farrapos - Novo Hamburgo (com complementação do serviço por ônibus no trecho Mercado - Farrapos), já contempla o limite possível, neste momento, para permitir a continuidade dos trabalhos de reconstrução e também as atividades de manutenção. Desse modo, pelos próximos meses, não há previsão de operações especiais do metrô com extensão do horário de funcionamento.