Inter anuncia contratação do lateral-esquerdo Ramon

O Inter anunciou, nesta sexta-feira (31) à tarde, a contratação do lateral-esquerdo Ramon, junto ao Olympiacos, da Grécia. O defensor de 24 anos assinou por três temporadas, até o final de 2027, e chega para ser opção ao também contratado Bernabei. O valor da negociação é de 1,5 milhão de euros por 50% do passe do jogador, parcelados em dois anos.

O Colorado se voltou ao mercado para um segundo nome da posição após a renovação com Renê não acontecer e o veterano assinar com o Fluminense. Com Bernabei sendo a clara prioridade por conta do grande desempenho na segunda metade do ano passado, sob o comando de Roger Machado, Ramon chega para ser o reserva imediato no setor. Ele também atraiu, recentemente, a atenção do Botafogo. Entretanto, optou pelos gaúchos.

Confira na integra a nota de anúncio do Inter

"O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Olympiacos FC, da Grécia, para anunciar a contratação definitiva do lateral-esquerdo Ramon. O atleta assinou contrato com o Clube do Povo até o final de 2027.

Ramon iniciou sua carreira nas categorias de base do Nova Iguaçu e do Flamengo. Profissionalizou-se no Flamengo, onde conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro de 2020 e o Campeonato Carioca em 2019, 2020 e 2021. Em 2022, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Posteriormente, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, e teve passagens por empréstimo no Espanyol, da Espanha, e no Cuiabá.

Ramon é reconhecido por sua velocidade, capacidade de apoiar o ataque e solidez defensiva, características que contribuirão para fortalecer o elenco Colorado na temporada de 2025.

Ficha técnica:

Nome: Ramon Ramos Lima

Data de nascimento: 13/03/2001

Altura: 1,79m

Carreira:

• 2019 | Flamengo

• 2022 | Red Bull Bragantino

• 2023 | Olympiacos (Grécia)

• 2023 | Espanyol (Espanha)

• 2024 | Cuiabá

• 2025 | Internacional

Conquistas:

• 2020 | Campeonato Brasileiro

• 2019 | Campeonato Carioca

• 2020 | Campeonato Carioca

• 2021 | Campeonato Carioca

• 2024 | Campeonato Mato-grossense"