Inter aproveita respiro no calendário e deve manter titulares contra o Avenida

O Inter segue a preparação para receber o Avenida, no domingo (2), com um respiro importante no calendário. Diante dos jogos amontoados no Campeonato Gaúcho, o Colorado conta com uma janela de quatro dias entre a vitória sobre o São José e o compromisso do final de semana, válido pela 4ª rodada da fase classificatória, no Beira-Rio. Os treinos retornam nesta sexta, após a folga de quinta. A reapresentação no CT Parque Gigante ocorreu na quarta.

De olho no calendário, o técnico Roger Machado deve optar pelos titulares mais uma vez. Mesmo ciente do desgaste decorrente do início de temporada, no qual os atletas ainda não atingiram o auge físico, ele pode manter seus protagonistas em campo e, depois, descansá-los na véspera do Gre-Nal, contra o Brasil de Pelotas, no dia 5 de fevereiro — clássico está marcado para o dia 8, na Arena.

LEIA MAIS: Inter se reapresenta após bater São José e já começa a pensar no Avenida

Com a base de time definida e duas atividades à disposição, a tendência é que a escalação do comandante não seja marcada por novidades. Sem novos desfalques, Roger ainda torce pelo retorno do meio-campista Bruno Tabata. Ele está na fase final do recondicionamento físico após alegar um desconforto muscular antes mesmo da estreia no Estadual.

Tabata é titular da meia-direita colorada. No entanto, o jogador de 27 anos, apesar de já estar treinando com bola, só volta aos gramados quando estiver 100% e, mesmo assim, gradualmente. A tendência é que ele ganhe minutos saindo do banco de reservas até o confronto com o Grêmio, no qual existe a expectativa pela sua titularidade.

Hoje, quem ocupa a posição é Wanderson, que interessa o Palmeiras e pode deixar o clube nos próximos dias. As partes, no entanto, estão em pé de discordância e sem previsão de um acerto próximo. A provável escalação, portanto, conta com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.

No departamento médico, seguem os atletas sem previsão de retorno no horizonte. Com lesões de ligamento cruzado anterior do joelho, os defensores Bruno Gomes e Mercado só voltam no segundo semestre. Já o goleiro Rochet se recupera de uma tendinose no joelho esquerdo e está fora desta primeira fase do Estadual. O zagueiro Clayton Sampaio, com um traumatismo no pé esquerdo, é quem está mais próximo de um retorno.