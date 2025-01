Abertura da temporada de surfe é adiada no Havaí devido a forte tempestade

A estreia da nova temporada do WSL, com a primeira etapa de Pipeline prevista para esta quinta-feira (30), foi adiada mais uma vez devido às condições do tempo e do mar de North Shore, no Havaí.

A etapa estava prevista para acontecer a partir das 14h45min, e foi adiada para sábado (1º), no mesmo horário.

O evento de abertura do Pipe Pro no Havaí estava previsto para o dia 27 de janeiro, mas já havia sido adiado por conta das condições do tempo. Remarcada para esta quinta-feira, a abertura da temporada teve que ser adiada novamente devido a um alerta de tempestade. De acordo com publicação da WSL (Liga Mundial de Surfe) no Instagram, uma forte tempestade não permite que a prova ocorra nem mesmo na sexta-feira (31).

A WSL remarcou a data para sábado (1), às 14h45min. A janela do Pipe Pro vai até o dia 8 de fevereiro. Doze surfistas brasileiros disputarão a competição assim que o mar der onda. Os brasileiros Yago Dora e Edgard Groggia disputam a primeira bateria contra o havaiano Seth Moniz.

O campeão Ítalo Ferreira também disputa contra um brasileiro em sua bateria, o paulista Samuel Pupo. Além disso, a dupla tupiniquim tem a lenda Kelly Slater na mesma bateria. Ian Gouveia, Miguel Pupo, Deivid Silva, Filipe Toledo, Alejo Muniz e João Chianca são os outros brasucas na etapa masculina. Tatiana Weston-Webb e Luana Silva são as representantes do Brasil na etapa feminina.