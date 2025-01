Grêmio encaminha acerto com atacante belga Francis Amuzu de 25 anos

Desde a saída de Soteldo no final do ano passado, há um consenso nos bastidores que uma reposição à altura é necessária. Foi assim que surgiu o nome de Francis Amuzu, atacante belga de 25 anos. O atleta tem o seu contrato com o RSC Anderlecht, da Bélgica, findando em junho de 2025. Diante disso, o clube viu a oportunidade de embolsar alguma quantia com a saída do jogador. De acordo com a imprensa do país, os valores da negociação giram em torno de 1.5 milhões de euros. As informações foram dadas por Sacha Tavolieri.

O Napoli também mostrou interesse no atleta, porém as condições do contrato e o salário alto seduziram Amuzu. Apesar de ter nascido em Gana, o atacante defende a seleção da Bélgica, tendo jogado a Euro sub-21 em 2019. O jogador atua desde o início da carreira no Anderlacht, contando com 250 jogos, 28 gols e 24 assistências pelo clube.