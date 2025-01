Liga dos campeões: City sofre, mas reage e avança; Real e Bayern também vão aos playoffs

O Manchester City garantiu sua permanência na Liga dos Campeões com uma virada heroica sobre o Club Brugge, vencendo por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (29). A equipe inglesa chegou a 11 pontos e ficou na 22ª posição, entre os times que disputarão os playoffs para seguir na competição. Outros dois gigantes também terão o mesmo caminho: atual campeão, o Real Madrid venceu o Brest por 3 a 0 e terminou em 11º, enquanto o Bayern de Munique bateu o Slovan Bratislava por 3 a 1 e ficou na 12ª colocação.

Já classificados para as oitavas de final, Liverpool (líder) e Barcelona (segundo colocado) terão a companhia de mais seis equipes que terminaram entre os oito primeiros: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.



Os playoffs reunirão as equipes que ficaram entre o 9º e o 24º lugar, incluindo Bayern, Real e City, além de Atalanta, Borussia Dortmund, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Sporting e Brugge. Oito confrontos de mata-mata definirão quem enfrentará os times já garantidos na próxima fase.

Na rodada final, o City foi quem viveu os momentos de maior apreensão, principalmente durante o primeiro tempo, diante do Brugge. Jogando em casa, o time inglês dominou as ações, mas não conseguiu ser eficiente. Para piorar, viu o adversário sair na frente: aos 44 minutos, Vanaken roubou a bola de Gündogan e acionou Jutglá, que driblou dois marcadores antes de cruzar para Onyedika completar de carrinho e abrir o placar.



A reação veio na etapa final. Kovacic empatou com um belo chute da entrada da área aos sete minutos. Aos 16, Ordóñez marcou contra e virou para os ingleses. A vitória e a classificação foram seladas aos 31, com um chute preciso de Savinho.



No triunfo do Real Madrid, Rodrygo brilhou. Aos 26 minutos, fez bela jogada individual, driblou o marcador pela esquerda e bateu cruzado para abrir o placar contra o Brest. No segundo tempo, Bellingham ampliou após passe de Vázquez. No fim, Rodrygo voltou a marcar, fechando o placar em 3 a 0.

Nesta edição, a fase inicial foi disputada em sistema de liga, semelhante ao Campeonato Brasileiro e a outras ligas europeias. No entanto, ao contrário dos tradicionais pontos corridos, as equipes não enfrentaram todos os adversários, mas apenas oito rivais sorteados.