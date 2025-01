O que falta para Renato Portaluppi ser anunciado como técnico do Cruzeiro

Após uma largada decepcionante no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro optou por demitir Fernando Diniz nesta segunda-feira (27). Diante disso, a casamata clama por um novo comandante. Foi assim que o nome de Renato Portaluppi surgiu como prioridade nos bastidores da Raposa. Livre no mercado desde de dezembro de 2024, quando deixou o Grêmio, o treinador tem uma proposta em mãos e uma decisão a ser feita.

Apesar de estar sem time, o desfecho dessa novela não é tão óbvio assim. No final do ano passado, Portaluppi recusou propostas do Santos, Vasco da Gama e do próprio Cruzeiro, que o procurou duas vezes. O ídolo gremista anunciou publicamente uma pausa em sua carreira e, a princípio, não tinha nada diferente de férias em seus planos.

As tratativas, no entanto, aparentam estar avançadas. Nesta segunda-feira (27), ocorrerá uma reunião para definir essa questão. Tudo aponta para a viabilidade do negócio.