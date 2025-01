Monsoon x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela 3ª rodada da fase de grupos, o Grêmio enfrentará o Monsoon nesta quarta-feira, às 19h. O embate acontecerá no Estádio do Vale, em Porto Alegre, e marcará o encontro de posições antagônicas. Líder do grupo A com 4 pontos, o Tricolor não busca nada menos do que o título. À procura de igualar o recorde do rival, a equipe de Gustavo Quinteros constrói a campanha de olho no octacampeonato.

O Monsoon, por outro lado, não carrega esse peso. Estreante na primeira divisão do estadual, o clube foi fundado em meados de 2021. Após alcançar a Série A em apenas três anos, o time segue na sua busca de ganhar notoriedade no cenário regional.

Dentro dos gramados, Rodrigo Ely, que estava afastado por forte pancada sofrida no pé direito, deve retornar à equipe. O zagueiro não teve lesão confirmada e deve voltar a ser uma opção. Já no meio de campo, a cara nova do plantel, Gustavo Cuellar foi registrado no BID e está livre para defender o Tricolor dentro das quatro linhas. Deles, contudo, apenas o defensor deve figurar nos onze iniciais.

Por outro lado, na tarde desta segunda-feira (27), o clube divulgou a lesão de Mayk, fora por uma lesão no posterior da coxa direita. Esse leque de informações, contudo, não converge em uma previsão precisa da escalação. Em coletiva após o jogo contra o Caxias, o treinador afirmou que pode optar por preservar algumas peças no jogo do meio da semana — João Pedro, Villasanti e Pavón foram indicados. O Premiere será responsável pela transmissão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Monsoon: Anderson Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Adriel, Jeferson e Montefiori; Tony Júnior, Leandro e Matheus Batista. Técnico: China Balbino.

Grêmio - Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes. No VAR, estará Douglas Schwengber da Silva (RS).

SERVIÇO MONSOON X GRÊMIO

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo;

Data e hora: quarta-feira (29), às 22h;

Transmissão: Premiere.