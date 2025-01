Em coletiva agitada, Inter apresenta Kaique Rocha e Carbonero no Beira-Rio

empate em 2 a 2 com o Guarany de Bagé zagueiro Kaique Rocha, ex-Athletico-PR, e o atacante Johan Carbonero, ex-Racing, da Argentina, foram introduzidos à torcida na sala de imprensa do Beira-Rio e concederam entrevista coletiva na sequência. O defensor foi sincero sobre sua primeira passagem pelo clube, que não terminou bem, creditando aos fatores extracampo o seu declínio como atleta colorado. O colombiano, por sua vez, se mostrou empolgado pelo desafio em Porto Alegre. Após ona estreia do Gauchão, a quinta-feira (23) do Inter foi de apresentação dos dois reforços anunciados recentemente. O, foram introduzidos à torcida na sala de imprensa do Beira-Rio e concederam entrevista coletiva na sequência. O defensor foi sincero sobre sua primeira passagem pelo clube, que não terminou bem,. O colombiano, por sua vez, se mostrou empolgado pelo desafio em Porto Alegre.

Rocha foi o destaque da coletiva. Como um livro aberto, o defensor se intitulou “um novo homem” e destacou que, hoje, se cuida mais como atleta. Ele também repercutiu a rejeição por grande parte da torcida pela sua vinda: "não tenho mais redes sociais hoje em dia, mas fiquei sabendo. Tem certos comentários que não têm como digerir. Tem certas análises que não são concretas”. Ao falar sobre análises, o zagueiro cita suas características positivas, como bola aérea e velocidade, outrora consideradas negativas por parte da imprensa, segundo ele.

Já Carbonero, mais tímido, exaltou os estrangeiros do grupo em sua chegada. “Queria jogar aqui. Estar ao lado de Rochet, Mercado, Aguirre é muito bom. Aos poucos vou me adaptando. Me seduziu muito o projeto. Me atraiu vir para um clube grande como o Inter”, afirma. O atacante chega como opção para os lados do campo e se mostra empolgado, revelando, ainda, as conversas com o compatriota Borré antes do acerto: “falei com o Borré, que me disse que se sentia em casa. Que a torcida apoia toda a partida”.

Antes da fala dos novos reforços, os pronunciamentos de Mazzuco e D’Alessandro, dirigentes a cargo da apresentação, também chamaram a atenção. Eles brindaram os atletas, em especial, Rocha. D’Ale foi o mais direto, listando jogadores que defenderam o Athletico-PR no rebaixamento do Campeonato Brasileiro no ano passado e foram negociados por altas cifras, para justificar que jogadores vindos da queda não são ruins em sua individualidade.

A tendência, no entanto, é que os novos reforços não encarem o Juventude, neste sábado, às 16h30min, no Beira-Rio, pela 2ª rodada do Gauchão. Kaique Rocha, inclusive, destacou que o treino desta tarde será o primeiro junto ao grupo. O mesmo se espera de Carbonero.