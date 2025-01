Inter anuncia contratação de Johan Carbonero, por empréstimo

Horas antes da estreia no Campeonato Gaúcho Inter anunciou a contratação do atacante Johan Carbonero, em empréstimo junto ao Racing, da Argentina, até dezembro. O acordo inclui uma opção de compra, cujo os valores não foram revelados. O colombiano já vinha treinando com o restante do grupo nos últimos dias, e dependia apenas de uma questão contratual para ser anunciado oficialmente. Aos 25 anos, Carbonero chega como opção para as pontas, brigando por posição com Wesley, Wanderson e o também recém-chegado Vitinho. , nesta quarta-feira (22) o, em empréstimo junto ao Racing, da Argentina, até dezembro. O acordo inclui uma opção de compra, cujo os valores não foram revelados. O, e dependia apenas de uma questão contratual para ser anunciado oficialmente. Aos 25 anos, Carbonero chega como opção para as pontas, brigando por posição com Wesley, Wanderson e o também recém-chegado Vitinho.

A tendência é que o atleta passe a ficar à disposição nos próximos jogos. Entretanto, ele deverá correr atrás da concorrência para assumir um posto entre os protagonistas. Além dos pontas citados acima, Bruno Tabata, que encerrou a temporada passada como titular absoluto da meia-direita, deve retornar em breve após ficar fora dos primeiros compromissos do ano por conta de um desconforto muscular.

Confira a nota de anúncio do Inter

"O Sport Club Internacional comunica a contratação do atacante Johan Carbonero, que chega ao Clube por empréstimo do Club Atlético Racing. O vínculo com o Colorado será válido até dezembro de 2025, com opção de compra. Carbonero estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Internacional.



Johan Carbonero, de 25 anos, iniciou sua trajetória no Once Caldas, da Colômbia, destacando-se por sua velocidade e habilidade no um contra um. Posteriormente, transferiu-se para o Gimnasia y Esgrima La Plata, na Argentina, onde continuou a demonstrar seu talento.



Em 2022, foi contratado pelo Racing Club, consolidando-se como peça importante do elenco. Durante sua passagem, Carbonero teve papel fundamental em momentos decisivos para o clube de Avellaneda. Suas características de velocidade e habilidade no um contra um foram essenciais para abrir defesas adversárias e agora serão trunfos importantes para fortalecer o setor ofensivo do Colorado.

Ficha técnica:

Nome completo: Johan Stiven Carbonero Balanta

Data de nascimento: 20/05/1999 (25 anos)

Local de nascimento: Santander de Quilichao, Colômbia

Altura: 1,70m

Posição: Atacante

Carreira:

2018: Once Caldas (Colômbia)

2020: Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina)

2022: Racing Club (Argentina)

2025: Internacional

Conquistas:

2022 | Trofeo de Campeones

2024 | Copa Sul-Americana"