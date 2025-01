Guarany de Bagé x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois da derrota em jogo festivo contra a seleção do México na última semana, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h, diante do Guarany de Bagé. A estreia colorada na temporada será válida pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho e será disputada no Estádio Estrela D'Alva, palco do único revés do clube na última edição do torneio. Para este ano, o Alvirrubro, que não vence a competição desde 2026, tem um objetivo claro traçado: impedir que seu maior rival conquiste o octacampeonato - feito que só o Inter alcançou até o momento.

LEIA MAIS: Inter encara Gauchão pressionado em manter hegemonia para si

Dentro das quatro linhas, o Colorado terá desfalques importantes. Além de Rochet, Tabata, Fernando e Rogel, o equatoriano Enner Valencia relatou um desconfortou de última hora e ficou fora dos relacionados para o confronto. De resto, o técnico Roger Machado deve mandar o que tem de melhor em campo, com destaque para o jovem Luis Otavio, de 17 anos, que assumirá a função de primeiro volante.

O Guarany, por outro lado, vem embalado por uma boa campanha no último campeonato, quando chegou até as quartas de final. Além disso, durante a atual pré-temporada, o clube de Bagé venceu o Cerro Largo, da primeira divisão do Uruguai, por 5 a 0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guarany de Bagé - Douglas; Talles, Saulo, Zé Pedro e João Victor; David Cunha, Murilo e Marllon; Jackson, Wilson Jr. e Yan Philippe. Técnico: Márcio Nunes.

Inter - Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Braian Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, com Jorge Eduardo Bernard e Otavio Legramanti. VAR: Jean Pierre Gonçalves.

SERVIÇO GUARANY DE BAGÉ X INTER

Local: Estrela D'Alva;

Data e hora: quarta-feira (22), às 19h;

Transmissão: Premiere.