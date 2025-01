Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (22), às 22h, o Grêmio entrará nos gramados do Bento Freitas para enfrentar o Brasil de Pelotas na sua primeira partida do ano. O embate valerá pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho e marcará também a estreia de Gustavo Quinteros na casamata tricolor. Em suas mãos, o novo técnico recebeu uma árdua missão: conquistar o octacampeonato e igualar o recorde do rival. A competição, contudo, não será disputada no mesmo formato dos anos anteriores, o que pode ameaçar a hegemonia dos porto-alegrenses.