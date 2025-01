Thiago Wild é eliminado do Aberto da Austrália em duelo de quatro horas

Em uma batalha com quase quatro horas de duração, Thiago Wild encerrou a sua participação no Aberto da Austrália na madrugada desta segunda-feira. O brasileiro foi eliminado na primeira rodada do torneio pelo húngaro Fabian Marozsan por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7), 7/5, 5/7 e 7/5. O confronto durou 3h57. O jogo foi marcado pelo equilíbrio do início ao fim e o paranaense (79º) viu a sua chance de triunfar na estreia escapar nos detalhes. À exceção da primeira parcial, todos os sets contaram com pelo menos doze games.

Com a derrota, Wild repete o roteiro do ano passado no Grand Slam australiano. Em 2024, quando participou da chave principal da competição pela primeira vez, ele parou em Andrey Rublev (que será o adversário na estreia de João Fonseca), também pelo placar de 3 sets a 2.

No jogo, o húngaro abriu vantagem ao quebrar o serviço do brasileiro no sexto game e fechou o primeiro set em 6/3. Os dois tiveram o mesmo aproveitamento de saque (67 %), mas Marozsan obteve um winner a mais (8 a 7) e um erro não forçado a menos (6 a 7).

No segundo set, Wild teve que se superar. Após ver o rival abrir uma diferença de 4 a 2, ele venceu três games diretos e devolveu a quebra. O duelo foi acirrado até o 11º game, quando o brasileiro levou a melhor e empatou o confronto.

As duas disputas seguintes também foram definidas no detalhe. Marozsan se aproveitou de erros do brasileiro e voltou a ficar à frente fechando o terceiro set em 7/5. Na quarta parcial, o húngaro chegou a ter a chance de definir o confronto, mas viu Wild reagir e devolver o placar empatando a partida em 2 a 2.

O quinto set contou com um clima de tensão por parte dos dois tenistas, que foram confirmando seus saques no decorrer da parcial decisiva. O rival húngaro, no entanto, acabou tendo mais frieza no fim: quebrou o serviço de Thiago no 12º game e fechou o jogo em 3 a 2 estabelecendo um 7/5.

Ao se garantir na sequência do Grand Slam, Marozsan, que ocupa o 57º posto no ranking da ATP, vai ter pela frente Frances Tiafoe (16º). O norte-americano superou, em sua estreia, o francês Arthur Rinderknech por 3 sets a 2.