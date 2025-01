Duelo de João Fonseca e nº 9 do mundo tem data e horário confirmados

João Fonseca já tem data e horário confirmados para fazer a sua estreia na chave principal do Australian Open, seu primeiro Grand Slam.



A partida do fenômeno brasileiro contra o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, será na manhã desta terça-feira (14). O jogo de Fonseca ficou para o terceiro e último dia dos compromissos da primeira fase do torneio.



O duelo deve começar entre 6h30 e 7h (de Brasília). A programação oficial foi divulgada pela organização do evento na madrugada desta segunda (13).



Será o quarto confronto do dia na Margaret Court Arena, a segunda principal do evento. O início da partida anterior, entre as tenistas Paolini e Wei, está marcado para as 5h e terá três sets de duração.

O Australian Open está sendo transmitido pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+. O horário em Melbourne está 14h à frente do de Brasília.



Fonseca x Rublev é um dos jogos mais aguardados da rodada inicial. Além da presença do 9º colocado no ranking, a promessa brasileira do tênis vem atraindo alta expectativa no meio do esporte. João desponta até como um dos favoritos nas casas de apostas para conquistar o torneio. O carioca de 18 anos vive fase iluminada e ostenta uma invencibilidade de 13 jogos, embalado pelos títulos do Next Gen e do Challenger de Camberra.