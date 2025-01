Barcelona goleia Real Madrid e vence Supercopa da Espanha

O Barcelona venceu o Real Madrid por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha, disputada neste domingo (12) em Jiddah, na Árabia Saudita. Este é o quarto título do clube em seis edições da competição no formato atual.

O Real Madrid começou a partida com vantagem, com o gol marcado por Mbappé aos 4 minutos, depois de receber a bola de Vini Jr. O Barcelona logo reagiu. Aos 21, o empate veio com gol de Lamine Yamal e, aos 35, Lewandowski marcou um gol de pênalti e virou o placar. A equipe de Hansi Flick se aproveitou das falhas da defesa do Real Madrid e se impôs no resto do primeiro tempo, ampliando sua vantagem com gols de Raphinha e Alex Balde.

Raphinha marcou seu segundo gol na partida logo no início do segundo tempo, pouco antes da expulsão do goleiro Wojciech Szczesny, do Barcelona, por falta em Mbappé. Com um jogador a menos, a equipe sofreu um gol de Rodrygo aos 14 minutos, mas aguentou a pressão até o final da partida.

A Supercopa da Espanha reúne, desde 2019, quatro clubes: o campeão e o vice-campeão do Campeonato Espanhol e o campeão e o vice-campeão da Copa do Rei da temporada anterior. O Barcelona venceu em 2020, 2022, 2024 e 2025. O Barcelona conquistou o título em 2023, e o Athletic Bilbao, em 2021.

A competição acontece na Arábia Saudita em razão de um contrato da Federação Espanhola com o governo do país, no qual a competição deve acontecer ao menos até 2029. A entidade costuma levar partidas para o exterior para aumentar a audiência e suas receitas.