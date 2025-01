João Fonseca repete bom desempenho e avança no Aberto da Austrália

Na madrugada desta quarta-feira (8), João Fonseca avançou no qualifying do Aberto da Austrália com mais uma vitória arrasadora. Desta vez, a vítima foi Coleman Wong, de Hong Kong, pelo placar de 2 sets a 0. Com parciais de 6/0 e 6/3 em apenas 53 minutos de confronto, o triunfo fez o jovem tenista brasileiro igualar um feito de Jannik Sinner. Fonseca alcançou a terceira e última rodada do quali, a fase preliminar do Aberto da Austrália. Ele só precisa de mais uma vitória para entrar pela primeira vez numa chave principal de um Grand Slam.

Seu próximo adversário será o argentino Thiago Agustín Tirante. O tenista de 23 anos é o atual 115º do mundo, mas já apareceu no 90º posto no ano passado. Será o terceiro confronto entre os dois tenistas. O primeiro, em 2022, foi vencido pelo argentino. O brasileiro, no entanto, devolveu o resultado em 2024, no Torneio de Santiago.

O triunfo de Fonseca sobre Coleman Wong contou com mais um "pneu" (vencer um set sem ceder um game sequer ao adversário) na competição. O segundo "pneu" consecutivo fez o brasileiro entrar numa restrita lista em qualifyings de Grand Slams. Desde o ano 2000, apenas quatro tenistas alcançaram dois seguidos nesta fase e um deles foi o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

Os outros dois a atingirem o feito foram o americano Frances Tiafoe, no Aberto da Austrália de 2017, e o argentino Guillermo Coria, em Roland Garros de 2000. Ambos também entraram no Top 10 do ranking anos depois.