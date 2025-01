John Textor se aproxima de vender clube inglês por R$ 1,1 bilhão

Acionista majoritário do Botafogo, John Textor está perto de fechar a venda de sua parte do Crystal Palace por US$ 185 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão). Segundo o site The Athletic, vinculado ao jornal The New York Times, o empresário tem 45% das ações do clube britânico e encaminhou um acordo para vendê-las. Informações dão conta que o comprador é um grupo de investidores da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

O grupo é financiado pelos irmãos Mansoor e Haider Syed, sauditas criados nos Estados Unidos. A proposta inicial apresentada por eles ficou abaixo do esperado por Textor, por isso subiram as cifras para chegar a um acordo. Assim que as tratativas entre as duas partes forem finalizadas, restará ainda a aprovação da Premier League, a liga que organiza o Campeonato Inglês, para que a venda seja concretizada.

Apesar do acordo, ainda está vivo o interesse do Sportsbank (grupo liderado pelo banqueiro Keith Haris) em investir na Eagle Football, a holding que controla o Botafogo, o Crystal Palace, o Lyon e o RWD Molenbeek, da Bélgica. De acordo com o The Athletic, Harris e seus parceiros não comprariam a participação da Eagle no Palace, mas Textor abriria mão de sua posição no conselho do clube britânico e a Sportsbank tomaria o controle.

"Eu quero estar envolvido em um clube inglês que ganhe campeonatos, no topo da liga. Isso requer assumir riscos que podem igualmente te levar para o caminho contrário. Não sei se essa estratégia necessariamente é correta para o Palace. Deve haver outras pessoas um pouco mais pacientes que eu, e talvez a impaciência não seja necessariamente boa para o Palace", disse Textor em entrevista recente ao The Athletic, explicando os motivos de tentar vendar o time.

Existem, contudo, razões ligadas à situação financeira da Eagle Football, que registrou um déficit de 25,7 milhões de euros (R$ 170 milhões na cotação atual) ao fim da temporada 2023/24. Segundo a imprensa francesa, a dívida da empresa é de aproximadamente 500 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões).