Flamengo e Cruzeiro avançam e ficam perto de fechar venda de Fabrício Bruno

Flamengo e Cruzeiro avançaram na negociação e ficaram mais perto de sacramentar a venda do zagueiro Fabrício Bruno. Os clubes discutem os últimos detalhes após os cariocas sinalizarem de maneira positiva à segunda proposta dos mineiros.

LEIA MAIS: Inter se reapresenta com espinha dorsal titular mantida para 2025

Os clubes devem se reunir nesta segunda-feira para fechar o negócio. O Rubro-Negro havia recusado a primeira oferta de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) por 50% dos direitos. Agora, o Flamengo receberá em torno de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% de maneira fixa. Ainda há bônus em caso de metas batidas. O rubro-negro mantém 30% do jogador.

Fabrício Bruno nem se apresenta aos cariocas no próximo dia 8. Ele está de férias e, caso tudo dê certo, irá a Belo Horizonte para se juntar aos outros reforços do Cruzeiro. O zagueiro perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís no final do ano. Ele virou reserva de Léo Ortiz e já via de maneira positiva uma saída.