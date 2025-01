Garro se reapresenta ao Corinthians após ser indiciado por homicídio culposo na Argentina

O meio-campista Rodrigo Garro se reapresentou ao Corinthians nesta terça-feira (7), após ser indiciado na Argentina por homicídio culposo. O camisa 10 se envolveu em um acidente de trânsito com vítima fatal na madrugada de sábado, na província de La Pampa. O atleta vai participar normalmente das atividades programadas para esta semana no CT Joaquim Grava.

Garro desembarcou no Brasil nesta segunda-feira por volta das 21h30. Ele deixou o Aeroporto de Guarulhos sem falar com a imprensa. Não há entrevista coletiva planejada sobre o tema por parte do Corinthians.



O acidente aconteceu em um cruzamento de uma pequena rodovia, pela qual o jogador dirigia, com uma via sem asfalto, de onde veio a motocicleta. O local não tinha sinalização ou iluminação. Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, piloto da moto, que estava com o farol desligado e sem capacete, chocou-se com a lateral do veículo de Garro.



O meia foi submetido a teste de alcoolemia que constatou a presença 0,54g de álcool em seu sangue, variação positiva mínima. Apesar disso, não houve agravante e o jogador foi liberado para voltar ao Brasil. Garro foi enquadrado no artigo 84, que trata de condução imprudente e negligente ao volante. O jogador, que completou 27 anos no dia do acidente, está proibido de dirigir.



A expectativa é de que o processo dure de um a dois anos até a conclusão por parte da Justiça argentina. O Corinthians mantém contato com as autoridades e só deve se pronunciar novamente e vai aguardar o fim das investigações da polícia para voltar a se manifestar sobre o tema.



O primeiro jogo do Corinthians em 2025 será no dia 16, em duelo com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Paulistão. A equipe está no Grupo A, junto de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.