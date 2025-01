CBF indica jovem árbito e mais quatro assistentes para o quadro da Fifa

O jovem Matheus Delgado Candançan, de apenas 26 anos, é o mais novo árbitro brasileiro no quadro da Fifa. A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista de indicações à entidade mundial neste início de ano. Além de Candançan, os novos nomes do futebol para representar o País no quadro geral da Fifa a partir de 2025, em escolha do presidente da Comissão presidida por Wilson Seneme, são os árbitros-assistente Victor Imazu, Gizeli Casaril e Daniella Coutinho e o árbitro de vídeo Marco Fazekas.

Todo começo de ano, a CBF manda uma lista ao Comitê de Árbitros da Fifa, que os analisa e aprova. As novas indicações estão inseridas no "processo de renovação" implementado pela Comissão de Arbitragem. De 2022 a 2024, 50% do quadro da Fifa de árbitros centrais foi renovado.



"Em 2024, vimos um avanço na arbitragem. No término do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, não tivemos intercorrências de arbitragem nas partidas decisivas. Para 2025, temos uma perspectiva de que os árbitros mais jovens, com mais experiência, possam ter um rendimento ainda melhor do que em 2024", disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.



Candançan se torna o 17º árbitro principal do Brasil com o emblema da Fifa. Ele se une a Raphael Claus, Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio, Anderson Daronco, Flavio Rodrigues de Souza, Rafael Rodrigo Klein, Edina Alves Batista, Bruno Arleu de Araújo, Rodrigo José Pereira de Lima, Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Deborah Cecilia Cruz Correia, Daiane Caroline Muniz dos Santos, Charly Wendy Straud Deretti, Andreza Helena Siqueira, Thayslane de Melo Costa e Rejane Caetano da Silva.