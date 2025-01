Djokovic e Kyrgios deixam vitória escapar e são eliminados em Brisbane

A divertida parceria entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios chegou ao fim nesta quarta-feira, no torneio de Brisbane, na Austrália. Eles ficaram próximos da vitória, mas a deixaram escapar na derrota para o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/8, em 1h14min de partida.

Eles estavam a dois pontos da classificação, mas permitiram a virada da dupla rival, que somou quatro pontos consecutivos para confirmar a vitória. O australiano, que ficou mais de um ano afastado das quadras por causa de uma sequência de lesões, também caiu na competição individual ao perder para o francês Giovanni Mpetshi Perricard.

Já Djokovic continua vivo e vai enfrentar nesta quinta-feira o francês Gael Monfils, em partida válida pelas quartas de final. O sérvio despachou com tranquilidade, em sua estreia, o australiano e convidado Rinky Hijikata.

A falta de ritmo de Kyrgios ficou evidente no primeiro set. Com ataques agressivos de Mektic e Venus, Djokovic e o australiano não conseguiram reagir. Tiveram dois serviços quebrados e foram superados até com certa facilidade. O sérvio, inclusive, parecia se poupar para depois.

Quando encontrou o ritmo, Kyrgios acertou bons saques e grandes devoluções, ajudando Djokovic a igualar a partida. Desta vez, o domínio foi total do sérvio e do australiano, que abriram 4/1 de vantagem, e não deram a menor chance para os rivais fecharem o confronto no segundo set.

No tie-break, tudo levava a crer que Djokovic e Kyrgios conseguiriam avançar. Eles chegaram a abrir uma vantagem de 8 a 6, mas uma dupla falta recolocou Mektic e Venus na partida. Foram precisos quatro pontos consecutivos para decretar o fim da parceria entre o sérvio e o australiano em Brisbane.