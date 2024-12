Governo proíbe apostas e publicidade do ramo em jogos da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, vai sofrer uma alteração para a edição do ano que vem. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo partidas do torneio e também propagandas feitas por marcas do setor. A secretaria indicou quatro pontos que estão vedados, sob pena das sanções. A medida se baseia no fato de que "a Copa São Paulo de Futebol Júnior é um torneio de categoria de base, com competições nas quais observa-se a participação de menores de idade".

O órgão publicou uma nota técnica sobre o assunto. No texto, são elencados "oferta de apostas em todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, patrocínios de operadores de apostas no uniforme dos clubes que vão disputar o torneio, publicidade e propaganda em estádios em que serão realizadas as partidas da Copinha e propaganda de agentes operadores de apostas durante a transmissão da partida em meio televisivo, radiofônico e pela internet".

A secretaria apontou que os jogos da Copinha não poderão ser alvos de apostas. "Ressalta-se a importância de proteção deste público vulnerável: crianças e adolescentes. O aumento da popularidade dos jogos de apostas apresenta desafios, especialmente em relação à publicidade direcionada aos jovens, considerada publicidade abusiva e portanto, proibida", aponta trecho da nota da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.