Com Quinteros próximo, Grêmio encaminha a saída de atletas em fim de contrato

O Grêmio segue com as reformulações pretendidas em curso, só que agora com um diferencial: Gustavo Quinteros deve ser anunciado a qualquer momento. O boliviano de 59 anos está acertado com o clube e será o novo treinador da equipe. Para além disso, o Tricolor, que já soma um generoso número de dispensas, deve aumentar a lista. Soteldo, Diego Costa, Reinaldo e Rodrigo Caio não permanecerão no elenco em 2025. Com o contrato encerrando no final do ano, os atletas ainda não foram procurados para renovação. E nem devem ser.

Em contraste ao desejo da direção e da torcida, o futuro do venezuelano não reside em Porto Alegre. O passe fixado no final do seu empréstimo corresponde a 5 milhões de dólares, valor destoante com a realidade financeira do Grêmio. O Tricolor até tentou viabilizar o negócio a partir da troca de jogadores, porém não conseguiu entrar em acordo com o Santos, o detentor de seus direitos econômicos. Para fechar o caixão, outros clubes também manifestaram interesse em contar com Soteldo, mostrando-se aptos a desembolsar o valor requisitado pelo time litorâneo.

Diego Costa, por sua vez, também terá um futuro semelhante. Ao contrário de Soteldo, no entanto, o centroavante planejava permanecer e teria condições para tal, mas foi descartado pela direção. O Tricolor entende que, com Braithwaite e Arezo no plantel, o avante não tem espaço na equipe. A decisão também levou em conta o seu alto salario e a iminente contratação de novos atletas.

Indo para o campo de defesa, o cenário não muda. Reinaldo não foi e não será procurado para tratar da sua renovação. O lateral-esquerdo, assim como Diego Costa, desejava ficar, porém está fora dos planos do Grêmio, que considera o profissional insuficiente. Por fim, Rodrigo Caio, diante de uma passagem marcada por oportunidades escassas e lesões, deve entrar na listagem. A sua dispensa, somada a aposentadoria de Geromel e a cirurgia de Kannemann, evidencia a necessidade do clube buscar por defensores no mercado.

E é assim que se desenham as mudanças até o momento. Contando todos os diferentes setores do clube, mais de duas dezenas de profissionais deixaram a Arena na reta final deste ano. O Grêmio está reformando a sua casa. Falta ainda, no entanto, dar uma cara nova para ela. Prospecta-se que a contratação de Quinteros possibilite a chegada de sangue fresco e complete, a partir disso, esse período de metamorfoses.